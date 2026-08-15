"С Лукьяновки расскажешь": Безуглая заявила, что ей угрожает мужчина, защищавший "Скелю" (фото)

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что ей угрожают в личных сообщениях. По её словам, сообщения приходят от мужчины, который называет себя "Киевлянином" и, как утверждает народный депутат, защищал "Скелю".

Об этом Безугла сообщила на своей странице в Telegram, опубликовав скриншоты переписки с собеседником. По словам народного депутата, мужчина написал ей на личный номер, который, как она отметила, находится в открытом доступе. Безугла назвала его "так называемым киевлянином" и заявила, что ранее он защищал "Скелю".

Переписка началась на фоне информации об уголовном деле в отношении самой Безуглой. Мужчина прислал ей материал о том, что Генеральная прокуратура возбудила дело по заявлению Романа Червинского в отношении действий народного депутата.

Безуглая отреагировала на это словами о "репрессиях Сирского". В ответ собеседник упомянул Лукьяновский следственный изолятор и заявил, что присланные им материалы касаются уголовного производства. Также он спросил депутата: "За что Киянин должен сидеть?".

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Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что ей угрожают в личных сообщениях. Фото: Скриншот Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что ей угрожают в личных сообщениях. Фото: Скриншот

Впоследствии мужчина усомнился в заявлениях Безуглой об угрозах и поинтересовался, кто именно и где ей угрожал. В то же время он заявил, что из-за обнародования его номера телефона якобы может быть возбуждено отдельное уголовное дело, и подчеркнул необходимость учитывать юридические последствия таких действий.

Безуглая в своём посте представила эту переписку как угрозы в свой адрес и обнародовала номер мужчины, который ей написал.

На данный момент точно неизвестно, кто этот мужчина, писавший Марьяне Безуглой, однако, судя по его аватарке в мессенджере, можно предположить, что он, возможно, является военнослужащим.

Напомним, что в апреле Генпрокуратура возбудила уголовные дела в отношении Марьяны Безуглой в связи с возможными правонарушениями, в частности связанными с государственной изменой и нанесением ущерба обороноспособности Украины. Расследование касается её публичных заявлений, которые, по словам народного депутата Сергея Таруты, могли повлиять на ситуацию на фронте, в частности привести к срыву ротации 72-й бригады и потере оборонительных позиций.

Впоследствии Безуглая заявила, что связывает возбуждение уголовного дела против неё с её публичной критикой главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Она напомнила о своём посте от 30 августа 2024 года, в котором критиковала решение о выводе 72-й отдельной механизированной бригады из Угледара, и предположила, что именно из-за этой публикации против неё могли возбудить дело.