"З Лук'янівки розкажеш": Безугла заявила, що їй погрожує чоловік, який захищав "Скелю" (фото)

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що їй погрожують в особистих повідомленнях. За її словами, повідомлення надходять від чоловіка, який називає себе "Киянином" і, як стверджує нардепка, захищав "Скелю".

Про це Безугла повідомила на своїй сторінці у Telegram, оприлюднивши скриншоти листування зі співрозмовником. За словами нардепки, чоловік написав їй на особистий номер, який, як вона зазначила, є у відкритому доступі. Безугла назвала його "так званим Киянином" і заявила, що раніше він захищав "Скелю".

Листування розпочалося на тлі інформації про кримінальне провадження щодо самої Безуглої. Чоловік надіслав їй матеріал про те, що Офіс генерального прокурора зареєстрував провадження за заявою Романа Червінського щодо дій народної депутатки.

Безугла відреагувала на це словами про "репресії Сирського". У відповідь співрозмовник згадав Лук’янівський слідчий ізолятор і заявив, що надіслані ним матеріали стосуються кримінального провадження. Також він запитав депутатку, "за що Киянин має сидіти".

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Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що їй погрожують в особистих повідомленнях. Фото: Скриншот Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що їй погрожують в особистих повідомленнях. Фото: Скриншот

Надалі чоловік поставив під сумнів заяви Безуглої про погрози та поцікавився, хто саме і де їй погрожував. Водночас він заявив, що через оприлюднення його номера телефону нібито може бути розпочате окреме кримінальне провадження, і наголосив на необхідності враховувати юридичні наслідки таких дій.

Безугла у своєму дописі представила це листування як погрози на свою адресу та оприлюднила номер чоловіка, який їй написав.

Наразі достовірно невідомо, ким є чоловік, який писав Мар’яні Безуглій, однак з огляду на його аватарку в месенджері можна припустити, що він може бути військовослужбовцем.

Нагадаємо, що у квітні Генпрокуратура відкрила кримінальні провадження щодо Мар’яни Безуглої через можливі правопорушення, зокрема пов’язані з державною зрадою та завданням шкоди обороноздатності України. Розслідування стосується її публічних заяв, які, за словами нардепа Сергія Тарути, могли вплинути на ситуацію на фронті, зокрема призвести до зриву ротації 72-ї бригади та втрати оборонних позицій.

Згодом Безугла заявила, що пов’язує відкриття кримінального провадження проти неї з її публічною критикою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Вона нагадала про свій допис від 30 серпня 2024 року, у якому критикувала рішення щодо виведення 72-ї окремої механізованої бригади з Вугледара, і припустила, що саме через цю публікацію проти неї могли ініціювати провадження.