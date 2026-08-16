К тебе еще дроны не прилетали? В Киеве женщина поспорила с подростками из-за русского языка

Женщина пыталась объяснить несовершеннолетним, что разговаривать на русском языке в Украине недопустимо. Спор, как утверждается, произошел в Киеве.

Группа подростков поспорила с женщиной по поводу общения на русском языке в Украине. Видео дискуссии появилось в сети.

Мальчики рассказали, что женщина кричала на них, когда они катались на самокатах на площадке. Женщина же заявила, что дети между собой разговаривают на русском языке, что является недопустимым.

"Живешь в Украине — так говори на украинском, а не на кац***ком. К тебе еще дроны не прилетали? Нас вот ракетами бомбят, а оно тут болтает по-русски", — установила она причинно-следственную связь между русским языком и атаками на столицу.

Кроме того, свидетельница заявила, что родители детей могут быть оштрафованы за то, что их дети используют русский язык. Женщина также якобы сфотографировала несовершеннолетних.

Відео дня

Киевлянка вступила в перепалку с детьми Фото: скриншот

"Заткнитесь, я сегодня всем директорам школ пришлю ваши фотографии", — пригрозила она, пообещав быстро найти "нарушителей".

В свою очередь, дети указали женщине, что Гражданский кодекс запрещает фотографировать человека без его согласия. Собеседница же считала, что, разговаривая на русском, ребята ведут себя "неправомерно", и даже пригрозила вызвать полицию.

Как закончился конфликт, неизвестно.

Напомним, в отношении руководительницы структурного подразделения одного из столичных университетов, которая общалась на русском языке, был составлен протокол об административном правонарушении. Ей грозит штраф или предупреждение.

Также Фокус сообщал, что во Львовской области взрослые избили подростков, которые сделали замечание старшим по поводу прослушивания российской музыки в общественных местах.