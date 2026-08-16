До тебе ще дрони не прилітали? У Києві жінка посперечалася з підлітками через російську мову

Жінка намагалася донести неповнолітнім щодо неприпустимості розмов російською мовою в Україні. Суперечка, як стверджується, сталася у Києві.

Група підлітків посперечалися з жінкою щодо спілкування російською в Україні. Відео дебатів з'явилося у мережі.

Хлопчаки розповіли, що жінка кричала на них, коли вони каталися на самокатах на майданчику. Жінка ж заявила, що діти між собою розмовляють російською мовою, що є неприйнятним.

"Живеш в Україні, то говори українською, а не кац***кою. До тебе ще дрони не прилітали? Нас ось ракетами бомблять, а воно тут балакає російською", — знайшла вона причинно-наслідковий зв'язок між російською мовою та атаками по столиці.

Також свідок заявила, що батьки дітей можуть сплатити штраф за використання нащадками російської мови. Жінка також нібито сфотографувала неповнолітніх.

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Киянка влаштувала суперечку з дітьми Фото: скріншот

"Закрили роти, я сьогодні усім директорам шкіл відправлю ваші обличчя", — пригрозила вона, пообіцявши швидко знайти "порушників".

Натомість діти апелювали до жінки, що Цивільний кодекс забороняє фотографувати людину без її згоди. Опонентка ж вважала, що розмовляючи російською хлопці поводяться "неправомірно" та навіть пригрозила викликати поліцію.

Чим закінчився конфлікт, невідомо.

Нагадаємо, на керівницю структурного підрозділу одного зі столичних університетів, яка спілкувалася російською мовою, складено протокол про адміністративне правопорушення. Її очікує штраф або попередження.

Також Фокус писав, що на Львівщині дорослі побили підлітків, які зробили зауваження старшим щодо прослуховування російської музики у громадських місцях.