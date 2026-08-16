"Показательный пиар": Безуглая раскритиковала перезахоронение Коновальца, указав на другие проблемы (фото)

Народный депутат Марьяна Безуглая критикует перезахоронение Евгения Коновальца и считает, что это была акция "показательного пиара". Она отмечает, что в условиях войны с РФ у государства есть ряд других проблем, которые необходимо решать.

Депутат Верховной Рады обращает внимание на то, что акции по возвращению останков выдающихся деятелей превращаются "в заметную государственную кампанию и чуть ли не в акт национального возрождения". Об этом она написала в своем Telegram.

Безуглая подчеркивает, что прах украинских деятелей перевозят на Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК), вокруг "земли которого годами разгорается скандал". Политик отмечает, что Верховный Суд признал "незаконной передачу этого участка, имеются задокументированные вопросы относительно рисков подтопления".

"И всё это в стране, находящейся в состоянии войны, где любой символически значимый объект может однажды оказаться под ударом российской ракеты. Зачем? Пугает и удивляет замена уважения к человеку культом его физических останков. Зачем светскому государству воспроизводить логику "святых мощей" и делать из костей политический символ? Особенно сейчас", — подчеркивает народный депутат.

Відео дня

Пост Безуглой с критикой действий властей по перезахоронению Коновальца Фото: Марьяна Безуглая / Telegram

Безугла считает, что государство должно сейчас, во время войны, позаботиться о возвращении останков "многих наших защитников, [которые] до сих пор не возвращены и не идентифицированы". Политик считает, что в настоящее время десятки тысяч людей "имеют статус пропавших без вести", а их семьи "живут между надеждой и могилой, которой нет".

Депутат Верховной Рады критикует представительницу Офиса президента Ирину Верещук, которая, по мнению Безуглой, не проявляет "соответствующей публичной активности в связи с проблемами в армии, пытками и потерями". Она убеждена, что вокруг возвращения останков исторических деятелей присутствуют "камеры, заявления, торжества и громкие слова об исторической справедливости".

Пост Безуглой с критикой действий властей по перезахоронению Коновальца Фото: Марьяна Безуглая / Telegram

"Очень простой вопрос: а наступила ли у нас уже справедливость по отношению к живым и недавно погибшим? После многих лет великой войны украинская школа до сих пор не перестроена под реальность страны, которая может десятилетиями жить рядом с врагом и должна воспитывать поколение, способное защищать это государство. На улице подростки говорят преимущественно по-русски. В Минобороны до сих пор нет действенной системы национально-патриотического воспитания. Тысячи экспонатов в музеях не были вывезены, не были защищены, были утрачены или разрушены просто потому, что об этом не подумали. Об этом молчат", — констатирует Безуглая, добавив, что действия Верещук и "сама смена вектора "националистки" Ирины — отдельное осквернение памяти украинских государственных деятелей".

Ранее Фокус сообщал о том, как Безуглая вспомнила свой скандальный пост о "карме". В то же время она заявила, что пыталась привлечь внимание к проблемам в армии и решениям тогдашнего главнокомандующего Александра Сырского, однако, по её словам, общество сосредоточилось лишь на отдельном фрагменте её сообщения.

Впоследствии стало известно, что Безуглая говорит об угрозах в связи с полком "Скала". По её словам, сообщения поступают от мужчины, который называет себя "Киевлянином" и, как утверждает народный депутат, защищал "Скалу".