"Сожалею": Безуглая вспомнила свой скандальный пост о "карме" после гибели студента Исаенко

Марьяна Безуглая вспомнила о своем нашумевшем посте, в котором назвала "кармой" гибель 31-летнего студента Дмитрия Исаенко во время российского удара по Киеву. В то же время она заявила, что пыталась привлечь внимание к проблемам в армии и решениям экс-главнокомандующего Александра Сырского, однако, по её словам, общество сосредоточилось лишь на отдельном фрагменте её сообщения.

На своей странице в Telegram народный депутат Марьяна Безуглая опубликовала сообщение, в котором разъяснила обстоятельства своего заявления от 18 июня 2025 года и признала, что сожалеет о том, как тогда выразилась.

По словам депутата, её старый пост до сих пор активно распространяется, тогда как, по её мнению, гораздо меньше внимания уделялось её публикациям о проблемах в Вооружённых силах Украины, деятельности генерала Александра Сырского и ситуации в армии.

Безуглая пояснила, что тогда её логика заключалась в том, что 31-летний Дмитрий Исаенко после начала полномасштабной войны поступил в университет, где учился на факультете физического воспитания, получил отсрочку от мобилизации и не пошёл в армию. Она отметила, что считала: война все равно настигает всех, поэтому, по ее мнению, мужчине было бы лучше служить в армии. Также депутат возмущалась тем, что гибель студента широко освещалась СМИ, тогда как о военнослужащих, которые ежедневно гибнут, в частности из-за, как она утверждала, ошибочных решений командования, говорят значительно меньше.

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Марьяна Безуглая принесла извинения за свой пост, в котором назвала гибель 31-летнего студента Дмитрия Исаенко "кармой". Фото: Скриншот

В то же время народный депутат заявила, что сейчас сожалеет о том, как она сформулировала свои слова.

"Сожалею ли я, что тогда опубликовала это в таком виде? Конечно, сожалею. Простите. Не нужно было писать об Исаенко", — написала Безуглая.

Она добавила, что, несмотря на резонанс, её тогда, по её собственным словам, "не услышали" в отношении критики Сирского, а общество и СМИ распространяли лишь отдельный отрывок из её публикации.

Стоит напомнить, что 18 июня 2025 года Марьяна Безуглая отреагировала на материал "Украинской правды" о гибели 31-летнего Дмитрия Исаенко. Молодой человек был студентом первого курса магистратуры факультета физического воспитания, спорта и здоровья Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова и погиб в результате российского ракетного удара по многоэтажному дому в Соломенском районе Киева.

В этом посте депутат назвала эту трагедию "кармой". В то же время она выразила соболезнования родным погибшего, но заявила, что находится "на стороне сотен тысяч военных", права которых, по её словам, остаются без внимания общества. Также Безуглая призвала украинцев брать на себя больше ответственности в условиях войны и подчеркнула, что победу нужно добиваться совместными усилиями, а не ждать, пока её обеспечит кто-то другой.

Тогда эти высказывания народного депутата вызвали широкий общественный резонанс и волну критики в социальных сетях и СМИ.

Впоследствии на слова Безуглой отреагировали многие общественные деятели, в числе которых телеведущая Маша Ефросинина, журналистка Алина Доротюк, интервьюер Рамина Эсхакзай, певец MELOVIN, писатель Андрей Курков, военный Олег Симороз и другие. Большинство из них резко раскритиковали заявление депутата и назвали его аморальным.

Кроме того, недавно Марьяна Безуглая раскритиковала военного и бывшего телеведущего Вадима Карпяка. Она заявила, что после мобилизации он стал пресс-секретарем и участвует в публичных мероприятиях, хотя ранее говорил о службе в ДШВ. Сам Карпяк осенью объявил о мобилизации, объяснив, что армии нужны люди.