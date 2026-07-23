"Жалкую": Безугла згадала свій скандальний допис про "карму" після загибелі студента Ісаєнка

Мар'яна Безугла згадала за свій резонансний допис, у якому назвала "кармою" загибель 31-річного студента Дмитра Ісаєнка під час російського удару по Києву. Водночас вона заявила, що намагалася привернути увагу до проблем у війську та рішень тодішнього головнокомандувача Олександра Сирського, однак, за її словами, суспільство зосередилося лише на окремому фрагменті її повідомлення.

На своїй сторінці у Telegram народна депутатка Мар’яна Безугла оприлюднила допис, у якому пояснила обставини своєї заяви від 18 червня 2025 року та визнала, що шкодує про форму, в якій тоді висловилася.

За словами депутатки, її старий допис досі активно поширюють, тоді як, на її думку, значно менше уваги приділялося її публікаціям про проблеми у Збройних силах України, діяльність генерала Олександра Сирського та ситуацію у війську.

Безугла пояснила, що тоді її логіка полягала в тому, що 31-річний Дмитро Ісаєнко після початку повномасштабної війни вступив до університету, де навчався на факультеті фізичного виховання, отримав відстрочку від мобілізації та не пішов до війська. Вона зазначила, що вважала: війна однаково наздоганяє всіх, тому, на її думку, чоловікові було б краще служити в армії. Також депутатка обурювалася тим, що загибель студента широко висвітлювали ЗМІ, тоді як про військовослужбовців, які щодня гинуть, зокрема через, як вона стверджувала, помилкові рішення командування, говорять значно менше.

Відео дня

Мар'яна Безугла перепросила за свій допис, у якому назвала "кармою" загибель 31-річного студента Дмитра Ісаєнка. Фото: Скриншот

Водночас народна депутатка заявила, що зараз шкодує про спосіб подачі своїх слів.

"Чи жалкую, що подала тоді це в такій формі? Звісно, жалкую. Вибачте. Не треба було писати про Ісаєнка", — написала Безугла.

Вона додала, що, попри резонанс, її тоді, за власними словами, "не почули" щодо критики Сирського, а суспільство й медіа поширювали лише окремий уривок її публікації.

Варто нагадати, що 18 червня 2025 року Мар’яна Безугла відреагувала на матеріал "Української правди" про загибель 31-річного Дмитра Ісаєнка. Чоловік був студентом першого курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я Українського державного університету імені Михайла Драгоманова та загинув унаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці у Солом’янському районі Києва.

У тому дописі депутатка назвала цю трагедію "кармою". Водночас вона висловила співчуття рідним загиблого, але заявила, що перебуває "на боці сотень тисяч військових", права яких, за її словами, залишаються поза увагою суспільства. Також Безугла закликала українців брати на себе більше відповідальності в умовах війни та наголосила, що перемогу потрібно здобувати спільними зусиллями, а не чекати, поки її забезпечить хтось інший.

Тоді ці висловлювання народної депутатки викликали широкий суспільний резонанс і хвилю критики в соціальних мережах та медіа.

Згодом на слова Безуглої відреагували чимало публічних людей, серед яких телеведуча Маша Єфросиніна, журналістка Аліна Доротюк, інтерв'юерка Раміна Есхакзай, співак MELOVIN, письменник Андрій Курков, військовий Олег Симороз та інші. Більшість із них різко розкритикували заяву депутатки та назвали її аморальною.

Також нещодавно Мар’яна Безугла розкритикувала військового та колишнього телеведучого Вадима Карп’яка. Вона заявила, що після мобілізації він став речником і бере участь у публічних заходах, хоча раніше говорив про службу в ДШВ. Сам Карп’як восени оголосив про мобілізацію, пояснивши, що армія потребує людей.