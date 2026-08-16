"Показовий піар": Безугла розкритикувала перепоховання Коновальця, вказавши на інші проблеми (фото)

Народна депутатка Мар'яна Безугла критикує перепоховання Євгена Коновальця і вважає, що це була акція "показового піару". Вона зазначає, що під час війни проти РФ держава має низку інших проблем, які треба вирішувати.

Нардепка звертає увагу на те, що акції повернення рештків видатних діячів перетворюють "на помітну державну кампанію і мало не акт національного відродження". Про це вона написала в своєму Telegram.

Безугла підкреслює, що везуть тлінки українських діячів на Національне військове меморіальне кладовище (НВМК), навколо "землі якого роками триває скандал". Політикиня зазначає, що Верховний Суд визнав "незаконною передачу цієї ділянки, є задокументовані питання щодо ризиків підтоплення".

"І все це у воюючій країні, де будь-який символічно важливий об'єкт може одного дня опинитися під російською ракетою. Навіщо? Лякає і дивна підміна поваги до людини культом її фізичних останків. Навіщо світській державі відтворювати логіку "святих мощей" і робити з кісток політичний символ? Особливо зараз", — підкреслює нардепка.

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Допис Безуглої з критикою дій влади про перепоховання Коновальця Фото: Мар'яна Безугла / Telegram

Безугла вважає, що держава має нині під час війни опікуватися поверненням рештків "багатьох наших захисників, [які] досі не повернуті й не ідентифіковані. Політикиня вважає, що нині десятки тисяч людей "мають статус зниклих безвісти", а родини "живуть між надією і могилою, якої немає".

Нардепка критикує представницю ОП Ірину Верещук, яка, на думку Безуглої, не показує "співмірної публічної активності навколо проблем у війську, катувань і втрат". Вона переконана, що навколо повернення останків історичних діячів присутні "камери, заяви, урочистості й великі слова про історичну справедливість".

Допис Безуглої з критикою дій влади про перепоховання Коновальця Фото: Мар'яна Безугла / Telegram

"Дуже просте питання: а справедливість щодо живих і щойно загиблих у нас уже настала? Після років великої війни українська школа досі не перебудована під реальність країни, яка може десятиліттями жити поруч із ворогом і мусить виховувати покоління, здатне цю державу захищати. На вулиці підлітки говорять переважно російською. У Міноборони досі немає дієвої системи національно-патріотичного розвитку. Тисячі експонатів у музеях не були вивезені, не були захищені, були втрачені чи зруйновані просто через те, що про це не подумали. Про це мовчать", — констатує Безугла, додавши, що дії Верещук і "сама зміна вектора "націоналістки" Ірини — окрема наруга над пам'яттю українських державотворців".

Раніше Фокус повідомляв про те, як Безугла згадала свій скандальний допис про "карму". Водночас вона заявила, що намагалася привернути увагу до проблем у війську та рішень тодішнього головнокомандувача Олександра Сирського, однак, за її словами, суспільство зосередилося лише на окремому фрагменті її повідомлення.

Згодом стало відомо, що Безугла говорить про погрози через полк "Скеля". За її словами, повідомлення надходять від чоловіка, який називає себе "Киянином" і, як стверджує нардепка, захищав "Скелю".