"Нужно ужесточить ответственность": Зеленский отреагировал на резонансное ДТП в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на громкое ДТП в Киеве, когда иномарка снесла летнюю террасу в центре столицы. Президент объявил об ужесточении ответственности для тех, кто систематически нарушает правила дорожного движения.

В обращении от 17 августа Владимир Зеленский сообщил, что обсудил ситуацию с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Игорем Клименко. Также он прокомментировал сегодняшнюю аварию в Киеве.

"Сегодня в столице произошел очередной совершенно неадекватный случай, когда автомобиль на скорости столкнулся с другим и вылетел на тротуар. За рулем находился человек, который, честно говоря, уже давно должен был лишиться права быть водителем", — заявил Зеленский.

Президент упомянул, что поступали петиции по поводу ситуации на дорогах, в частности от Алексея Глушича, отца 12-летнего мальчика, погибшего в ДТП в Киеве 6 июня.

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"Необходимо ужесточить ответственность тех, кто систематически нарушает правила дорожного движения и пренебрегает человеческой жизнью. И нужны не косметические изменения в правилах и ответственности, а действенные меры", — заявил Зеленский.

По его словам, он рассчитывает, что секретарь СНБО привлечет к работе и депутатов, и общественные организации, и все необходимые государственные институты, чтобы подготовить соответствующие изменения.

"Нужно беречь каждую жизнь и создавать условия, при которых жизнь действительно находится под защитой", — подытожил Зеленский.

Столкнулись два автомобиля BMW — подробности ДТП в Киеве

Авария произошла 17 августа в Голосеевском районе Киева. Столкнулись два автомобиля BMW, после чего одна из машин, мчавшаяся на большой скорости, въехала на территорию летней террасы ресторана и перевернулась. Пострадал водитель.

Как выяснили СМИ,участниками ДТП в центре Киева являются директор департамента развития футбола УАФ Богдан Городнюк и бывший "смотрящий" за Лукьяновским СИЗО Кирилл Островский, которого в 2018 году судили за ДТП со смертельным исходом в столице.

Напомним, утром стало известно, что в Киеве в террасу ресторана возле станции метро "Дворец Украина" врезались две машины. Одна из них перевернулась на бок.