"Треба посилювати відповідальність": Зеленський відреагував на резонансну ДТП в Києві

Президент України Володимир Зеленський відреагував на гучне ДТП в Києві, коли іномарка знесла літню терасу у центрі столиці. Президент анонсував посилення відповідальності для тих, хто систематично порушує правила дорожнього руху.

У зверненні 17 серпня Володимир Зеленський повідомив, що обговорив ситуацію з секретарем Ради національної безпеки і оборони Ігорем Клименком. Та прокоментував сьогоднішню аварію у Києві.

"Черговий абсолютно неадекватний випадок сьогодні був у столиці, коли машина на швидкості зіткнулася з іншою та вилетіла на тротуар. За кермом була людина, яка вже дуже давно мала б втратити, якщо чесно, право бути водієм", — заявив Зеленський.

Президент згадав, що були петиції по ситуації на дорогах, зокрема від Олексія Глушича, батька 12-річного хлопця, який загинув у ДТП у Києві 6 червня.

"Треба посилювати відповідальність тих, хто систематично порушує правила на дорозі та зневажає життя. І потрібні не косметичні зміни до правил і відповідальності, а дієві кроки", — заявив Зеленський.

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За його словами, він розраховує, що секретар РНБО залучить і парламентарів, і громадські організації, і всі необхідні державні інституції, щоб підготувати відповідні зміни.

"Треба берегти кожне життя і створювати умови, коли життя справді під захистом", — резюмував Зеленський.

Зіткнулися два автомобілі BMW – подробиці ДТП у Києві

Аварія трапилась 17 серпня у Голосіївському районі Києва. Зіткнулися два автомобілі BMW, після чого одна з автівок, яка мчала на великій швидкості, в'їхала на територію літньої тераси ресторану та перекинулася. Постраждав водій.

Учасниками ДТП у центрі Києва, як з'ясували ЗМІ, є директор департаменту розвитку футболу УАФ Богдан Городнюк і колишній "смотрящий" за Лук'янівським СІЗО Кирило Островський, якого в 2018 році судили за смертельне ДТП в столиці.

Нагадаємо, вранці стало відомо, що у Києві у терасу ресторану біля станції метро "Палац Україна" врізалися дві машини. Одна з них перекинулася на бік.