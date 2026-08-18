В Украину идет непогода с грозами и шквалом до 20 м/с: где ожидать дождей и града

18 августа над Украиной пройдет атмосферный фронт, сопровождающийся дождями, грозами, градом и порывами ветра до 15–20 м/с. На западе страны температура опустится до +20…+25 °C, тогда как в других регионах будет до +28…+30 °C.

Об этом сообщил заместитель начальника отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в эфире "День.LIVE".

По его словам, 18 августа умеренные дожди с грозами ожидаются почти по всей Украине, за исключением восточных и юго-восточных областей. Наиболее сложная погодная ситуация сложится на западе, где возможны значительные осадки.

Сильные грозы прогнозируются в западных и северных областях, а также в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. В отдельных районах возможны град и порывы ветра до 15–20 м/с.

В ближайшую ночь температура составит +15...+20 °C. Днём в большинстве областей температура воздуха поднимется до +28...+30 °C.

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"В западных областях, благодаря тому, что туда уже пришел атмосферный фронт и вслед за ним к нам дует прохладный северо-западный ветер, там дневные температуры будут немного ниже, в пределах +20...+25 °C", — отметил Иван Семилит.

Таким образом, 18 августа в Украине ожидаются одновременно сильные осадки, грозы, град и резкие перепады температуры.

Ранее синоптики сообщали, что до 14 августа в Украине будет стоять умеренно тёплая и комфортная погода. После кратковременного понижения температуры воздух снова начнёт прогреваться, а ближе к выходным жара вернётся — местами до +30…+34°.

В то же время 6 августа в Украине был зафиксирован самый жаркий день этого лета. В некоторых областях температура поднималась до +35…+39°. Уже на следующий день жара начала ослабевать, и в страну поступил более прохладный воздух.