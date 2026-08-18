В Україну йде негода з грозами та шквалом до 20 м/с: де чекати дощів і граду

Україну 18 серпня накриє атмосферний фронт із дощами, грозами, градом і шквалами вітру до 15–20 м/с. На заході країни температура опуститься до +20…+25 °C, тоді як в інших регіонах буде до +28…+30 °C.

Про це повідомив заступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ефірі “День.LIVE”.

За його словами, 18 серпня помірні дощі з грозами очікуються майже по всій Україні, крім східних та південно-східних областей. Найскладніша погодна ситуація буде на заході, де можливі значні опади.

Сильні грози прогнозують у західних і північних областях, а також на Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Одещині та Миколаївщині. В окремих районах можливі град і шквали вітру до 15–20 м/с.

Найближчої ночі температура становитиме +15...+20 °C. Вдень у більшості областей повітря прогріється до +28...+30 °C.

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“У західних областях, за рахунок того, що туди вже прийшов атмосферний фронт і після нього вже до нас завертає прохолодний північно-західний вітер, там значення денних температур будуть трішки нижчими, в межах +20...+25 °C”, — зазначив Іван Семиліт.

Таким чином, 18 серпня в Україні очікуються одночасно сильні опади, грози, град і різкі перепади температури.

Раніше синоптики повідомляли, що до 14 серпня в Україні пануватиме помірно тепла та комфортна погода. Після короткочасного зниження температури повітря знову почне прогріватися, а ближче до вихідних спека повернеться — місцями до +30…+34°.

Водночас 6 серпня в Україні зафіксували найспекотніший день цього літа. У деяких областях температура піднімалася до +35…+39°. Уже наступного дня спека почала слабшати, і до країни надійшло прохолодніше повітря.