На Закарпатье двое людей умерли от лептоспироза: как уберечься от болезни, которую распространяют крысы

Представитель Закарпатского областного центра контроля и профилактики заболеваний Михаил Поляк сообщил о росте числа случаев заболевания лептоспирозом. По словам Поляка, в Закарпатской области скончались двое больных, причем в обоих случаях они лечились дома и слишком поздно обратились в медицинские учреждения. На какие признаки следует обращать внимание людям, чтобы не спутать лептоспироз с лихорадкой при гриппе?

За семь месяцев 2026 года в Закарпатской области было зарегистрировано 11 случаев лептоспироза, два из которых закончились летальным исходом, сообщил Поляк в беседе с медиа "Суспильне". Умершие — жительницы Раховского района: одной было 57 лет, второй — 71. Выяснилось, что женщины, больные лептоспирозом, пять дней лечились дома. Смертельные случаи произошли в июле и августе, добавил специалист. Уточняется, что 11 случаев в 2026 году — это рост числа заболевших, поскольку в 2025 году их было всего восемь.

Собеседники журналистов пояснили, что обе женщины были доставлены в Ужгородскую больницу в крайне тяжелом состоянии, и врачи не смогли восстановить функции их организма. Также отмечается, что случаи лептоспироза были зафиксированы почти во всех районах Закарпатской области.

Відео дня

"Таких больных выявляют почти в каждом районе, многие общины затронуты этим заболеванием. При лептоспирозе смертность может достигать около 20 процентов, и у нас в Закарпатье такое уже было в предыдущие годы", — сказал Михаил Поляк.

Специалист-эпидемиолог привёл основную информацию о лептоспирозе и подчеркнул, что переносчиками являются крысы и мыши, а также домашние животные:

основной риск — для людей, работающих с животными в сельском хозяйстве, а также для рыбаков и охотников;

инкубационный период — от 2 до 30 суток, но чаще всего — 7–14 дней;

первые признаки — повышенная температура до 38–40 градусов, боль в мышцах. Поляк пояснил, что из-за лихорадки люди могут спутать эту болезнь с гриппом. Характерный признак — боль в икроножных мышцах, к которым становится "трудно прикоснуться";

формы течения болезни — желтушная и безжелтушная. Поражаются почки, печень, нервная и сосудистая системы, нарушается свертываемость крови.

"Попытки самолечения дома чрезвычайно опасны. Как правило, в реанимацию в тяжелом состоянии попадают именно те пациенты, которые пытались лечиться самостоятельно более 5 дней", — подчеркнул Поляк.

Инфекционное заболевание лептоспироз — что известно

Лептоспироз — это инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Leptospira, сообщили на портале Центра общественного здоровья Минздрава. Во время болезни повреждаются капилляры и поражаются печень, почки, мышцы, возникает лихорадка. Специалисты Минздрава подчеркнули, что болезнь требует госпитализации: у 70% пациентов состояние тяжелое, а 20% случаев заканчиваются летальным исходом. Также указано, что лептоспироз имеет сезонный характер, и пик приходится на вторую половину лета — начало осени; наибольшее количество случаев в прошлые годы (2024) регистрировалось в Черниговской и Тернопольской областях. В Минздраве пояснили, что речь идет о зоонозной инфекции (то есть передаваемой от животных к человеку), и заражение происходит через крыс, мышей, собак и сельскохозяйственных животных. Дополнительные симптомы, кроме лихорадки и боли в мышцах — диарея, рвота, головная боль, покраснение глаз.

Инфекционное заболевание лептоспироз — информация Министерства здравоохранения Фото: МОЗ

Отметим, что летом 2025 года СМИ писали о "загадочной" болезни в Африке, унесшей жизни пяти человек. Врачи призвали граждан пить только очищенную воду и напомнили о вспышке лептоспироза, произошедшей год назад в Танзании. Также они напомнили, что лептоспироз называют "крысиной болезнью".

Напоминаем, что весной 2026 года в Украине сообщили о первых случаях заболевания хантавирусом, которые произошли несколько месяцев назад, ещё зимой.

Данный материал носит исключительно информационный характер и не содержит рекомендаций, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас возникли проблемы, обратитесь к специалисту.