На Закарпатті двоє людей померло від лептоспірозу: як вберегтись від хвороби, яку поширюють щурі

Представник Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб Михайло Поляк повідомив про зростання випадків захворювання на лептоспіроз. Зі слів Поляка, у Закарпатській області померло двоє хворих, при чому в обох випадках вони лікувались вдома та запізно звернулись до медзакладів. На які ознаки слід звертати людям, щоб не переплутати лептоспіроз з лихоманкою під час грипу?

Протягом семи місяців 2026 року у Закарпатській області зафіксували 11 випадків лептоспірозу, з них два закінчились смертю хворих, сказав Поляк у розмові у з медіа "Суспільне". Померлі — жительки Рахівського району: одній було 57 років, другій — 71. З'ясувалось, що жінки, хворі на лептоспіроз, п'ять днів лікувались вдома. Смерті стались у липні та серпні, додав фахівець. Уточнюється, що 11 випадків 2026 року — це зростання кількох хворих, оскільки у 2025 році їх було лише вісім.

Співрозмовників журналістів пояснив, що обох жінок доставили в Ужгородську лікарню у вкрай важкому стані, коли лікарі не змогли відновити функції організму. Також вказано, що випадки лептоспірозу зафіксували майже в усіх районах Закарпатської області.

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"Таких хворих виявляють майже в кожному районі, багато громад задіяно у це захворювання. При лептоспірозі смертність може досягати близько 20 відсотків, і в нас на Закарпатті таке вже було у попередні роки", — сказав Михайло Поляк.

Фахівець-епідеміолог навів основну інформацію про лептоспіроз та наголосив, що носії — це щурі та миші, свійські тварини:

основний ризик — для людей, які працюють з тваринами у сільському господарстві, і також для рибалок та мисливців;

інкубаційний період — від 2 до 30 діб, але найчастіше — 7-14 днів;

перші ознаки — підвищена температура до 38-40 градусів, біль у м'язах. Поляк пояснив, що через лихоманку люди можуть переплутати хворобу з грипом. Характерна ознака — біль у м'язах литки, до яких стає "важко торкнутись";

форми перебігу хвороби — жовтянична та без жовтянична. Уражаються нирки, печінка, нервова та судинна системи, порушується згортання крові.

"Спроби самолікування вдома є вкрай небезпечними. Зазвичай до реанімації у важкому стані потрапляють саме ті пацієнти, які намагалися лікуватися самостійно понад 5 днів", — наголосив Поляк.

Інфекційна хвороба лептоспіроз — що відомо

Лептоспіроз — це інфекційне захворювання, яке викликається бактерією Leptospira, розповіли на порталі Центру громадського здоров'я МОЗ. Під час хвороби ушкоджуються капіляри та страждають печінка, нирки, м'язи, відбувається лихоманка. Фахівці МОЗ наголосили, хвороба потребує госпіталізації: у 70% стан хворих важкий, а 20% випадків — летальні. Також вказано, що лептоспіроз має сезонність, і пік припадає на другу половину літа-початок осені, найбільше випадків у минулі роки (2024) реєстрували у Чернігівській та Тернопільській областях. У МОЗ пояснили, що ідеться про зоонозну інфекцію (тобто від тварини до людини), і зараження відбувається через щурів, мишей, собак та сільськогосподарських тварин. Додаткові симптоми, крім лихоманки та болю в м'язах – діарея, блювання, головний біль, почервоніння очей.

Інфекційна хвороба лептоспіроз — інформація МОЗ Фото: МОЗ

Зазначимо, влітку 2025 року медіа писали про "загадкову" хворобу в Африці, яка забрала життя п'ятьох людей. Лікарі закликали громадян пити лише очищену воду та нагадали про спалах лептоспірозу, який стався рік тому у Танзанії. Також нагадали, що лептоспіроз називають "щурячою хворобою".

Нагадуємо, весною 2026 року в Україні повідомили про перші випадки захворювання на хантавірус, які стались кілька місяців тому, ще взимку.

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