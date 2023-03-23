"Дивна" хвороба: в Африці через загадковий вірус загинуло п'ятеро людей

Уряд Танзанії направив групу експертів у галузі охорони здоров'я для розслідування загадкового захворювання, що забирає життя людей.

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У Танзанії на сході Африки зіткнулися із загадковим інфекційним захворюванням, що викликає головний біль та підвищену температуру, що призводить до смерті людей. Про це повідомляє Arab News.

У МОЗ країни заявили, що це "дивна" хвороба з симптомами, що включають лихоманку, блювання, кровотечу в різних частинах тіла та ниркову недостатність.

У північно-західному регіоні Кагера було зареєстровано 7 випадків загадкової хвороби, яка вже забрала життя 5 осіб. Місцевий уряд надіслав групу медиків для діагностики захворювання.

"Двоє інших пацієнтів перебувають у лікарні та проходять лікування. Тенденція захворювання вказує на те, що воно інфекційне. У пацієнтів та померлих були взяті проби, щоб визначити джерело й тип недуги", — заявила головна лікарка Танзанії Тумані Нагу.

Фахівці в галузі охорони здоров'я ретельно відстежують захворювання і вживають заходів щодо запобігання його поширенню Фото: Reuters

Фахівці в галузі охорони здоров'я ретельно відстежують захворювання і вживають заходів щодо запобігання його поширенню. Місцеві жителі Кагери отримали рекомендації щодо вжиття запобіжних заходів, зокрема уникнення контакту з рідинами тіла пацієнтів, такими як слина, сльози, кров. Найкраще не контактувати з людьми, у яких є зазначені симптоми.

Видання зазначає, що торік у Танзанії було виявлено спалах лептоспірозу або "щурячої лихоманки", що забрала життя трьох людей у південно-східному регіоні Лінді.

Ця бактеріальна інфекція зазвичай поширюється через вживання води або їжі, забрудненої сечею заражених тварин. Президента Танзанії Самія Сулуху Хассан тоді заявила, що хворобу могло спричинити "зростаюче взаємодіяння" між людьми і дикими тваринами внаслідок деградації довкілля.

Раніше Фокус писав, що у США чоловіка звільнили з роботи через рідкісну хворобу. Американець Марк Монджардо довгий час жив із недугою, про яку навіть не підозрював. Це захворювання мало не зруйнувало чоловікові життя.

Також повідомлялося, що в Ємені чоловік помер після невдалої операції з видалення наростів. У Алі Антера з'явилися "роги" після досягнення ним віку 100 років. До моменту його смерті один ріг був настільки великим, що перебував на одному рівні з його ротом.