"Странная" болезнь: в Африке из-за загадочного вируса погибло пять человек

Правительство Танзании направило группу экспертов в области здравоохранения для расследования загадочного заболевания, уносящего жизни людей.

Related video

В Танзании на востоке Африки столкнулись с загадочным инфекционным заболеванием, вызывающим головную боль и повышенную температуру, что приводит к смерти людей. Об этом сообщает Arab News.

В минздраве страны заявили, что это "странная" болезнь с симптомами, включающими лихорадку, рвоту, кровотечение в различных частях тела и почечную недостаточность.

В северо-западном регионе Кагера было зарегистрировано 7 случаев загадочной болезни, которая уже унесла жизнь 5 человек. Местное правительство направило группу медиков для диагностики заболевания.

"Двое других пациентов находятся в больнице и проходят лечение. Тенденция заболевания указывает на то, что оно инфекционное. У пациентов и умерших были взяты пробы, чтобы определить источник и тип недуга", – заявила главный врач Танзании Тумани Нагу.

Специалисты в области здравоохранения тщательно отслеживают заболевание и принимают меры по предотвращению его распространения Фото: Reuters

Специалисты в области здравоохранения тщательно отслеживают заболевание и принимают меры по предотвращению его распространения. Местные жители Кагеры получили рекомендации по принятию мер предосторожности, в том числе избегать контакта с жидкостями тела пациентов, такими как слюна, слезы, кровь. Лучше всего не контактировать с людьми, у которых есть указанные симптомы.

Издание отмечает, что в прошлом году в Танзании была выявлена вспышка лептоспироза или "крысиной лихорадки", которая унесла жизни трех человек в юго-восточном регионе Линди.

Эта бактериальная инфекция обычно распространяется через употребление воды или пищи, загрязненной мочой зараженных животных. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан тогда заявила, что болезнь могла быть вызвана "растущим взаимодействием" между людьми и дикими животными в результате деградации окружающей среды.

Ранее Фокус писал, что в США мужчину уволили с работы из-за редкой болезни. Американец Марк Монджардо долгое время жил с недугом, о котором даже не подозревал. Это заболевание едва не разрушило мужчине жизнь.

Также сообщалось, что в Йемене мужчина умер после неудачной операции по удалению наростов. У Али Антера появились "рога" после достижения им возраста в 100 лет. К моменту его смерти один рог был настолько большим, что находился на одном уровне с его ртом.