В Одессе мужчина в военной форме "заламывал" и ударил подростка: в ТЦК прокомментировали инцидент

Днем 18 августа в сети появился видеоролик, на котором мужчина в военной форме прижал подростка к автомобилю, дергал его за уши и "заламывал". В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки сообщили о служебной проверке по факту инцидента.

В ТЦК сообщили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, причины конфликта, а также устанавливаются личности людей, запечатленных на видеоролике. Соответствующее заявление появилось вечером на странице областного ТЦК в Facebook.

"В связи с видеозаписью с участием лица в военной форме и подростка, которая распространяется в социальных сетях, сообщаем следующее: по данному факту руководством Одесского областного ТЦК и СП незамедлительно назначена служебная проверка", — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что любые проявления насилия, превышение полномочий или ненадлежащее поведение в отношении граждан недопустимы. Также в ТЦК подчеркнули, что в случае подтверждения вины и участия военнослужащих в правонарушении они будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

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ТЦК начал служебную проверку по факту инцидента с подростком в Одессе

В Одессе мужчина в военной форме ударил подростка — что известно об инциденте

Во вторник одесские Telegram-каналы распространили видеоролик, на котором якобы мужчина в военной форме применил физическое насилие в отношении подростка. На одном из них видно, как мужчина "заламывал" ребенка, прижал мальчика к микроавтобусу, дергал за уши и ударил по лицу.

Одесское СМИ "Думская" сообщало со ссылкой на очевидцев, что мужчина в военной форме якобы является сотрудником ТЦК. Отмечалось, что он якобы поймал подростка, поскольку тот бросал камни в микроавтобус.

Кадры инцидента с подростком в Одессе

Другие Telegram-каналы сообщили, что парень ничего не бросал в автомобиль. Предполагается, что причиной конфликта могла стать его реплика, сказанная вслух, которая возмутила военного.

Напомним, 18 августа в Государственном бюро расследований сообщили, что 10 военнослужащих ТЦК в Одесской области подозреваются в совершении 15 эпизодов насилия.

Кроме того, 16 августа адвокат Никита Чекман сообщил, что военные ТЦК задержали митрополита УПЦ в Киеве.