В Одесі чоловік у військовій формі "заламував" і вдарив підлітка: у ТЦК прокоментували інцидент

Вдень 18 серпня у мережі поширили відеоролик, на якому чоловік у військовій формі притиснув підлітка до автомобіля, смикав за вуха та "заламував". В Одеському обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки повідомили про службову перевірку за фактом інциденту.

У ТЦК повідомили, що наразі з'ясовуються всі обставини події, передумови конфлікту, а також встановлюються особи, зафіксовані на відеоролику. Відповідна реакція з'явилася увечері на сторінці обласного ТЦК у Facebook.

"Щодо відеозапису за участю особи у військовій формі та підлітка, який поширюється в соціальних мережах, повідомляємо наступне: за цим фактом керівництвом Одеського обласного ТЦК та СП невідкладно призначено службову перевірку", — йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що будь-які прояви насильства, перевищення повноважень чи неналежної поведінки щодо громадян є неприпустимими. Також у ТЦК підкреслили, що у разі підтвердження вини та участі військовослужбовців у правопорушенні їх буде притягнуто до відповідальності згідно із законом.

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ТЦК розпочав службову перевірку за фактом інциденту з підлітком в Одесі

В Одесі чоловік у військовій формі вдарив підлітка — що відомо про інцидент

У вівторок одеські Telegram-канали поширили відеоролик, на якому нібито чоловік у військовій формі застосував фізичну силу до підлітка. На одному з них видно, як чоловік "заламував" дитину, притис хлопчика до буса, смикав за вуха та вдарив в обличчя.

Одеське медіа "Думская" писало з посиланням на очевидців, що чоловік у військовій формі є нібито службовцем ТЦК. Зазначалося, що він нібито спіймав підлітка, бо той кидав каміння у бус.

Кадри інциденту з підлітком в Одесі

Інші Telegram-канали повідомили, що хлопець нічого не кидав в автомобіль. Припускається, що причиною конфлікту могла стати його вголос сказана репліка, яка обурила військового.

Нагадаємо, 18 серпня у Державному бюро розслідувань повідомили, що 10 військових ТЦК на Одещині підозрюють у 15 епізодах насильства.

Також 16 серпня адвокат Микита Чекман повідомив, що військові ТЦК затримали митрополита УПЦ у Києві.