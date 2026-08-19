Военнослужащий ТЦК избил ребенка в Одессе: что говорят в полиции (видео)

В Одессе полиция расследует инцидент с участием военнослужащего РТЦК и 13-летнего подростка. На видео видно, как мужчина вступает в конфликт с подростком, хватает его за одежду и наносит ему удары.

Об этом сообщили в Одесском районном управлении полиции №1.

Полиция увидела это видео в социальных сетях и начала выяснять обстоятельства происшествия. По данным правоохранителей, всё произошло несколько дней назад в Хаджибейском районе Одессы. Мужчину и парня уже нашли и установили их личности.

Полиция возбудила дело по ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса Украины — побои и издевательства. Если вина военнослужащего будет доказана, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Сейчас полиция выясняет, что именно произошло во время конфликта.

Что известно об инциденте

Во вторник, 18 августа, одесские Telegram-каналы опубликовали видео, на котором, по всей видимости, мужчина в военной форме применяет насилие в отношении подростка. На кадрах видно, как он сгибает парня, прижимает его к микроавтобусу, дергает за уши и бьет по лицу.

Відео дня

Одесское СМИ "Думская" со ссылкой на очевидцев сообщило, что мужчина в военной форме якобы является сотрудником ТЦК. По словам очевидцев, он задержал подростка из-за того, что тот якобы бросал камни в микроавтобус.

В то же время другие Telegram-каналы утверждают, что парень не бросал камни в автомобиль. По одной из версий, конфликт мог возникнуть после того, как подросток сказал что-то вслух, что возмутило военного.

Напомним, в Одесском областном ТЦК и СП сообщили о служебной проверке в связи с видеозаписью инцидента. Там заявили, что выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают личности людей, попавших на видео.

Кроме того, Государственное бюро расследований сообщило, что 10 военнослужащих ТЦК в Одесской области подозреваются в 15 эпизодах насилия. По данным ГБР, речь идет об отдельных случаях превышения полномочий и применения силы.