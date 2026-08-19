Військовослужбовець ТЦК побив дитину в Одесі: що кажуть у поліції (відео)

В Одесі поліція розслідує інцидент за участю військовослужбовця РТЦК і 13-річного хлопця. На відео чоловік конфліктує з підлітком, хапає його за одяг і завдає йому ударів.

Про це повідомили в Одеському районному управлінні поліції №1.

Поліція побачила це відео в соцмережах і почала розбиратися в ситуації. За даними правоохоронців, усе сталося кілька днів тому в Хаджибейському районі Одеси. Чоловіка та хлопця вже знайшли й встановили їхні особи.

Поліція відкрила справу за ч. 2 ст. 126 Кримінального кодексу України — побої і мордування. Якщо провину військовослужбовця доведуть, йому може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

Тепер поліція з’ясовує, що саме сталося під час конфлікту.

Що відомо про інцидент

У вівторок, 18 серпня, одеські Telegram-канали опублікували відео, на якому, ймовірно, чоловік у військовій формі застосовує силу до підлітка. На кадрах видно, як він заламує хлопця, притискає його до буса, смикає за вуха та б’є по обличчю.

Відео дня

Одеське медіа "Думська" з посиланням на очевидців повідомило, що чоловік у військовій формі нібито є працівником ТЦК. За словами очевидців, він затримав підлітка через те, що хлопець нібито кидав каміння в бус.

Водночас інші Telegram-канали стверджують, що хлопець не кидав каміння в автомобіль. За однією з версій, конфлікт міг виникнути після того, як підліток сказав щось уголос, що обурило військового.

Нагадаємо, в Одеському обласному ТЦК та СП повідомили про службову перевірку через відео з інцидентом. Там заявили, що з'ясовують усі обставини події та встановлюють осіб, які потрапили на відео.

Також Державне бюро розслідувань повідомило, що 10 військовослужбовців ТЦК на Одещині підозрюють у 15 епізодах насильства. За даними ДБР, йдеться про окремі випадки перевищення повноважень і застосування сили.