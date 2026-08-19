В Украине хотят разрешить обучение медиков на телах умерших: что предлагают в Раде

В Украине предлагают официально разрешить использование тел умерших, их частей и анатомических материалов для обучения медиков и проведения научных исследований. Соответствующий законопроект № 15517 определяет, в каких случаях это будет возможно и кто сможет дать разрешение на передачу тела.

Как указано в проекте закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных вопросов научной и образовательной деятельности в сфере здравоохранения № 15517, соответствующие изменения предлагается внести в "Основы законодательства Украины об охране здоровья" и в Закон Украины "О захоронении и похоронном деле".

Согласно законопроекту, тела умерших смогут использоваться высшими учебными заведениями, научными учреждениями и государственными медицинскими учреждениями для обучения в области медицины и проведения научных исследований.

Для передачи тела потребуется письменное согласие самого умершего, если он при жизни оставил соответствующее волеизъявление. Если такого заявления нет, разрешение смогут дать ближайшие родственники — супруг или супруга, родители, дети, родной брат или сестра, дед или бабушка, внук или правнук.

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В то же время предлагается установить отдельные правила в отношении тел, не востребованных для захоронения. Если умерший при жизни не оставил письменного отказа на использование своего тела, его можно будет передать для обучения или научных исследований без разрешения родственников. Для этого руководитель государственного или коммунального учреждения здравоохранения, где находится тело, должен принять письменное решение.

Умерший будет считаться невостребованным для захоронения, если в течение 7 календарных дней после государственной регистрации смерти родственники не выразили намерения его похоронить или письменно отказались от захоронения. Во время военного или чрезвычайного положения этот срок составит 21 день.

При этом человек сможет ещё при жизни чётко определить своё отношение к использованию тела после смерти. В частности, можно будет в письменной форме дать согласие или отказаться от передачи тела для обучения медиков и научных исследований. Также можно будет выразить согласие или несогласие на патолого-анатомическое вскрытие и извлечение анатомических материалов для трансплантации.

Законопроект предусматривает, что воля умершего должна быть учтена. Если человек при жизни письменно запретил передавать своё тело для обучения или исследований, использовать его в этих целях будет нельзя.

Кроме того, документ запрещает использовать тела умерших в учебных и научных целях при проведении судебно-медицинской экспертизы.

Также предлагается урегулировать ввоз в Украину тел умерших, их частей и анатомических материалов для медицинского образования и науки. Такой ввоз будет запрещен, если нарушаются санитарные требования, нормы международного гуманитарного права, этики или прав человека.

Порядок передачи и использования тел умерших, а также правила оформления согласия или несогласия на это должны быть определены Кабинетом министров Украины.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу через шесть месяцев после публикации.

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