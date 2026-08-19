В Україні хочуть дозволити навчати медиків на тілах померлих: що пропонують у Раді

В Україні пропонують офіційно дозволити використовувати тіла померлих, їхні частини та анатомічні матеріали для навчання медиків і проведення наукових досліджень. Відповідний законопроєкт №15517 визначає, у яких випадках це буде можливо та хто зможе надати дозвіл на передачу тіла.

Як йдеться у проєкті Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань наукової та освітньої діяльності у сфері охорони здоров’я №15517, відповідні зміни пропонують внести до Основ законодавства України про охорону здоров’я та Закону України "Про поховання та похоронну справу".

Згідно із законопроєктом, тіла померлих зможуть використовувати заклади вищої освіти, наукові установи та державні заклади охорони здоров’я для навчання у сфері медицини та проведення наукових досліджень.

Для передачі тіла потрібна буде письмова згода самого померлого, якщо він за життя залишив відповідне волевиявлення. Якщо такої заяви немає, дозвіл зможуть надати близькі родичі — чоловік або дружина, батьки, діти, рідні брат чи сестра, дід або баба, онук чи правнук.

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Водночас окремі правила пропонують встановити для незатребуваних для поховання тіл. Якщо померлий за життя не залишив письмової незгоди на використання свого тіла, його можна буде передати для навчання або наукових досліджень без дозволу родичів. Для цього керівник державного або комунального закладу охорони здоров’я, де перебуває тіло, має ухвалити письмове рішення.

Незатребуваним для поховання вважатиметься померлий, якщо протягом 7 календарних днів після державної реєстрації смерті родичі не висловили наміру його поховати або письмово відмовилися від поховання. Під час воєнного чи надзвичайного стану цей строк становитиме 21 день.

При цьому людина зможе ще за життя чітко визначити своє ставлення до використання тіла після смерті. Зокрема, можна буде письмово погодитися або відмовитися від передачі тіла для навчання медиків і наукових досліджень. Також можна буде висловити згоду чи незгоду на патолого-анатомічний розтин та вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації.

Законопроєкт передбачає, що воля померлого має бути врахована. Якщо людина за життя письмово заборонила передавати своє тіло для навчання чи досліджень, використовувати його з цією метою не можна буде.

Окремо документ забороняє використовувати тіла померлих для навчання та наукових досліджень під час проведення судово-медичної експертизи.

Також пропонується врегулювати ввезення в Україну тіл померлих, їхніх частин та анатомічних матеріалів для медичної освіти й науки. Таке ввезення буде заборонене, якщо порушуються санітарні вимоги, норми міжнародного гуманітарного права, етики або права людини.

Порядок передачі та використання тіл померлих, а також правила оформлення згоди чи незгоди на це має визначити Кабінет Міністрів України.

Якщо законопроєкт ухвалять, він набере чинності через шість місяців після опублікування.

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