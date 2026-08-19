Скандал на "Укрзалізниці": проводники выбросили подростка из поезда — что говорят в компании

Девушка сообщила в социальных сетях о случае, свидетелем которого она стала. Во время остановки поезда 15-летнего мальчика сбросили на землю, в то время как в купе его ждала мать. Люди вызвали полицию.

Пользовательница "Жмишня" в Treads написала, что инцидент произошёл на этой неделе в поезде "Хмельницкий — Киев" во время остановки в Фастове.

Девушка сообщила об инциденте в поезде Фото: Скриншот

"Пьяный проводник и проводница выбросили мальчика лет 15 прямо на землю. Как потом выяснилось, проводник ударил ребёнка так, что тот буквально вылетел из поезда и упал на землю. После чего не пускали ребёнка обратно в поезд", — написала девушка.

По её словам, у мальчика был билет, и в вагоне его ждала мать. Причины конфликта ей неизвестны. После того как мать мальчика подняла шум, проводник просто сбежал с поезда. Дело передали в полицию. Свидетели дали показания.

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"Мама мальчика сразу обратилась к машинисту поезда и вызвала полицию. Я и ещё несколько свидетелей дождались их прибытия, рассказали всё, что видели, и оставили свои номера телефонов", — рассказала автор поста.

"Укрзалізниця" отреагировала на инцидент.

В компании сообщили, что сотрудники были уволены Фото: Скриншот

В посте указано, что обоих проводников уволили.

"Информация передана в правоохранительные органы, "Укрзалізниця" будет всячески содействовать расследованию данного случая. Маме мальчика принесли извинения, и мы с ней на связи!" — говорится в посте.

Накануне лета в "Укрзалізнице" сообщили, что 2026 год для железнодорожных перевозок будет сложным из-за роста спроса на поездки и одновременного сокращения количества доступных мест в поездах. В компании поясняли, что ситуация осложняется последствиями войны.

Кроме того , "Укрзалізниця" временно изменила маршруты ряда поездов из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Днепропетровской, Харьковской областях и на Запорожском направлении. На отдельных участках пассажиров будут перевозить на автобусах.