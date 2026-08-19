Скандал на "Укрзалізниці": провідники викинули підлітка з потяга, що кажуть у компанії

Дівчина у соцмережах повідомила про випадок, якому стала свідком. Під час зупинки потяга 15-річного хлопця жбурнули на землю, в той час, як у купе на нього чекала мати. Люди викликали поліцію.

Користувачка "Жмишня" у Treads написала, що інцидент трапився цього тижня у потязі сполученням "Хмельницький – Київ" під час зупинки у Фастові.

Дівчина повідомила про інцидент у потязі Фото: Скріншот

"П'яний провідник і провідниця викинули хлопця років 15, просто на землю. Як потім виявилось, провідник вдарив дитину так, що хлопець буквально вилетів з потяга і впав на землю. Після чого не пускали дитину назад в потяг", - написала дівчина.

За її словами, у хлопця був квиток і у вагоні на нього чекала мати. Причини конфлікту вона не знає. Після того як мати хлопчика підняла шум, провідник просто втік з потягу. Діло передали поліції. Свідки дали показання.

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"Мама хлопчика відразу звернулась до машиніста потягу, та викликала поліцію. Я і ще декілька свідків дочекалися їх приїзду, розповіли все, що бачили і лишили свої номера телефонів", - розповіла авторка посту.

"Укрзалізниця" відреагувала на інцидент.

В компанії повідомили, що працівників звільнено Фото: Скрiншот

У пості зазначено, що обох провідників звільнили.

"Інформація передана до правоохоронних органів, "Укрзалізниця" всіляко буде сприяти розслідуванню даного випадку. Перед мамою хлопчика принесені вибачення та ми з нею на зв'язку!" – сказано у пості.

Напередодні літа в "Укрзалізниці" повідомляли, що 2026 рік для залізничних перевезень буде складним через зростання попиту на поїздки та одночасне скорочення кількості доступних місць у поїздах. У компанії пояснювали, що ситуація ускладнюється наслідками війни.

Також "Укрзалізниця" тимчасово змінила маршрути низки поїздів через погіршення безпекової ситуації на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку. На окремих ділянках пасажирів перевозитимуть автобусами.