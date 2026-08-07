Через обстріли змінили рух поїздів: частину пасажирів пересадять на автобуси, — "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" тимчасово змінила маршрути низки поїздів через погіршення безпекової ситуації на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку. На окремих ділянках пасажирів перевозитимуть автобусами.

Про це повідомили в “Укрзалізниці”.

Автобусні трансфери організували на напрямках Кривий Ріг — Дніпро, П’ятихатки — Дніпро та Лозова — Орілька.

Пасажири поїздів №32 Перемишль — Запоріжжя, №86 Львів — Дніпро, №286 Львів — Дніпро, №42 Трускавець — Дніпро та №40 Солотвино — Запоріжжя можуть продовжити поїздку до станцій Кам'янське-Пасажирське, Верхівцеве, Вільногірськ і Верхньодніпровськ електропоїздами з Дніпра.

Йдеться про рейси №6035, №6037 та №6043.

Купувати новий квиток не потрібно. Чинний квиток дозволяє скористатися електропоїздом без доплати.

Поїзди із найбільшими затримками у західному напрямку обмежуватимуть за Тернополем та Львовом із подальшою пересадкою. Це стосується, зокрема, поїздів №41/42 Дніпро — Трускавець, №87/88 Дніпро — Ковель та №83/84 Дніпро — Мукачево. Через затримки також зміниться час відправлення низки інших рейсів.

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“Готові приймати пасажирів з квитками на сьогоднішні поїзди зі зміненими маршрутами та графіками на будь-які поїзди до кінця доби 8 серпня”, — повідомили в Укрзалізниці.

Деталі щодо конкретних рейсів пасажири отримають у персоналізованих сповіщеннях у застосунку Укрзалізниці. Пасажирів просять завчасно прибувати на станції, слухати оголошення та дотримуватися безпекових вимог.

Нагадаємо, 1 серпня іспанська залізнична компанія Renfe запустила міжнародний нічний поїзд за маршрутом Перемишль — Франкфурт-на-Майні. Він щодня курсуватиме через Польщу, Чехію та Німеччину із зупинками, зокрема, у Празі та Дрездені.

Раніше також повідомлялося, що на початку квітня "Укрзалізниця" розширила перелік регіонів, де можна купувати квитки на приміські поїзди онлайн. Тепер жителі Львівської, Волинської, Тернопільської, Рівненської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей можуть оформити квиток зі смартфона.

Крім того, "Укрзалізниця" використовує спеціальні алгоритми безпеки у разі загрози атак дронів-камікадзе. Якщо безпілотник наближається до маршруту поїзда, його рух можуть зупинити, а пасажирів евакуюють.