Из-за обстрелов изменили движение поездов: часть пассажиров пересадят на автобусы, — "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" временно изменила маршруты ряда поездов из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Днепропетровской и Харьковской областях, а также на Запорожском направлении. На отдельных участках пассажиров будут перевозить на автобусах.

Об этом сообщили в "Укрзалізниця".

Автобусные трансферы были организованы по маршрутам "Кривой Рог — Днепр", "Пятихатки — Днепр" и "Лозовая — Орилька".

Пассажиры поездов № 32 "Перемышль — Запорожье", № 86 "Львов — Днепр", № 286 "Львов — Днепр", № 42 "Трускавец — Днепр" и № 40 "Солотвино" — Запорожье могут продолжить поездку до станций Каменское-Пассажирское, Верхивцево, Вольногорск и Верхнеднепровск на электропоездах из Днепра.

Речь идет о рейсах № 6035, № 6037 и № 6043.

Покупать новый билет не нужно. Действующий билет позволяет воспользоваться электропоездом без доплаты.

Поезда с наибольшими задержками в западном направлении будут ограничиваться до Тернополя и Львова с последующей пересадкой. Это касается, в частности, поездов №41/42 "Днепр — Трускавец", №87/88 "Днепр — Ковель" и №83/84 "Днепр — Мукачево". Из-за задержек также изменится время отправления ряда других рейсов.

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"Готовы принимать пассажиров с билетами на сегодняшние поезда с измененными маршрутами и расписаниями на любые поезда до конца суток 8 августа", — сообщили в "Укрзалізниці".

Подробную информацию о конкретных рейсах пассажиры получат в персональных уведомлениях в приложении "Укрзалізниці". Пассажиров просят заранее прибывать на вокзалы, слушать объявления и соблюдать требования безопасности.

Напомним, 1 августа испанская железнодорожная компания Renfe запустила международный ночной поезд по маршруту Перемышль — Франкфурт-на-Майне. Он будет ежедневно курсировать через Польшу, Чехию и Германию с остановками, в частности, в Праге и Дрездене.

Ранее также сообщалось, что в начале апреля "Укрзалізниця" расширила перечень регионов, в которых можно покупать билеты на пригородные поезда онлайн. Теперь жители Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей могут оформить билет со смартфона.

Кроме того, "Укрзалізниця" использует специальные алгоритмы безопасности в случае угрозы атак дронов-камикадзе. Если беспилотник приближается к маршруту поезда, его движение могут остановить, а пассажиров эвакуируют.