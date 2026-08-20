Путешествия в Перу, Японию, ОАЭ и миллионные расходы: майора ДШВ будут судить за подмену продуктов

Начальника продовольственной службы одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск ВСУ и его подчиненного будут судить по ряду уголовных правонарушений. По данным следствия, майор получил 10 тыс. долларов за подмену продуктов, предназначенных для военнослужащих, а также приобрел активы на сумму 26,2 млн грн, происхождение которых не смог подтвердить.

Как сообщает Офис Генерального прокурора, Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона направила в суд обвинительные акты в отношении начальника продовольственной службы одной из воинских частей ДШВ ВСУ — майора — и его подчиненной, которая работала делопроизводителем этой службы.

В частности, майору инкриминируют получение неправомерной выгоды, мошенничество, уклонение от прохождения военной службы в условиях военного положения, незаконное обогащение и легализацию имущества, полученного преступным путем. В свою очередь, его подчинённого обвиняют в предоставлении неправомерной выгоды.

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По данным следствия, в июне 2025 года майор получил от подчиненной 10 тыс. долларов США. За эти деньги он должен был использовать своё служебное положение для подмены продуктов питания, предназначенных для военнослужащих.

Так, вместо помидоров поставляли огурцы, а вместо яблок — апельсины. При этом в документах указывались наименования именно той продукции, которая должна была быть поставлена.

Кроме того, в течение 2024–2025 годов майор 83 суток уклонялся от прохождения военной службы в условиях военного положения. По данным следствия, он вводил командование в заблуждение относительно своего местонахождения: после пребывания за границей сообщал о якобы возвращении в воинскую часть, хотя фактически все еще находился за пределами Украины.

Фото: Офис генерального прокурора

В остальных случаях, как установило следствие, он без законных оснований находился в Хмельницкой и Одесской областях.

В связи с этим майору, по данным правоохранительных органов, безосновательно начислили более 549 тыс. грн денежного довольствия и дополнительного вознаграждения. Этими средствами он распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, следствие установило, что в 2023–2025 годах майор приобрел активы общей стоимостью 26,2 млн грн, законность происхождения которых не подтверждена. Среди них — автомобиль BMW X6 M, две квартиры в Днепре, парковочное место, право долгосрочной аренды объекта на Бали, а также брендовая одежда и аксессуары.

Кроме того, майор потратил 4,1 млн грн на поездки в Перу, США, Японию, ОАЭ, Колумбию, на Гавайи, на Бора-Бора и в Аргентину. Также он совершил круиз в Антарктиду.

Майора ДШВ будут судить за незаконное обогащение Фото: Офис генерального прокурора Майора ДШВ будут судить за незаконное обогащение Фото: Офис генерального прокурора

В то же время в декларации за 2023 год он не указал расходы на сумму 8,9 млн грн, а за 2024 год — на сумму 18,2 млн грн.

В ходе обысков у майора было изъято более 51 тыс. долларов США, 2,1 тыс. евро и 201 тыс. грн. Также правоохранители обнаружили документы на элитную недвижимость и автомобили, коллекцию брендовой одежды, обуви и аксессуаров ориентировочной стоимостью более 8 млн грн, а также долговые расписки на 120 тыс. долларов США.

У его подчинённой изъяли расписки на сумму 20 тыс. долларов США, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты и документы.

5 февраля 2026 года майора задержали. По ходатайству прокурора суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, а его подчиненной — личное обязательство.

В случае доказательства вины майору грозит до 10 лет лишения свободы, а его подчинённой — до 4 лет.

В соответствии со статьёй 62 Конституции Украины лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

Напомним, что 19 августа НАБУ и САП заявили о раскрытии схемы легализации 150 млн грн, которые, по версии следствия, были использованы для внесения залога за одного из фигурантов дела "Мидас". В рамках операции "Форест Гамп" правоохранители обнародовали записи разговоров, в которых фигурируют заместитель руководителя Офиса президента, бывший народный депутат, его доверенное лицо и представители руководства Sense Bank.

Также Фокус сообщал, что 6 августа в Мукачевском районном ТЦК и СП, а также в военно-медицинской комиссии правоохранители проводили масштабные обыски. По данным журналиста Виталия Глаголы, следствие проверяло возможное незаконное списание около 1,5 тыс. военнообязанных, почти 500 из которых могли выехать за границу в день оформления документов о списании.