Подорожі до Перу, Японії, ОАЕ та мільйонні витрати: майора ДШВ судитимуть за підміну продуктів

Начальника продовольчої служби однієї з військових частин Десантно-штурмових військ ЗСУ та його підлеглу судитимуть за низкою кримінальних правопорушень. За даними слідства, майор отримав 10 тис. доларів за підміну продуктів, призначених для військовослужбовців, а також набув активи на 26,2 млн грн, походження яких не зміг підтвердити.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону направила до суду обвинувальні акти щодо начальника продовольчої служби однієї з військових частин ДШВ ЗСУ — майора — та його підлеглої, яка працювала діловодом цієї служби.

Зокрема, майору інкримінують одержання неправомірної вигоди, шахрайство, ухилення від проходження військової служби в умовах воєнного стану, незаконне збагачення та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Натомість його підлеглу обвинувачують у наданні неправомірної вигоди.

За даними слідства, у червні 2025 року майор отримав від підлеглої 10 тис. доларів США. За ці кошти він мав використати своє службове становище для підміни продуктів харчування, які призначалися для військовослужбовців.

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Так, замість помідорів постачали огірки, а замість яблук — апельсини. Водночас у документах зазначалися найменування саме тієї продукції, яка мала бути поставлена.

Крім того, упродовж 2024–2025 років майор 83 доби ухилявся від проходження військової служби в умовах воєнного стану. За даними слідства, він вводив командування в оману щодо свого місцеперебування: після перебування за кордоном повідомляв про нібито повернення до військової частини, хоча фактично ще залишався за межами України.

Фото: Офіс генерального прокурора

В інших випадках, як встановило слідство, він без законних підстав перебував у Хмельницькій та Одеській областях.

Через це майору, за даними правоохоронців, безпідставно нарахували понад 549 тис. грн грошового забезпечення та додаткової винагороди. Цими коштами він розпорядився на власний розсуд.

Також слідство встановило, що у 2023–2025 роках майор набув активи загальною вартістю 26,2 млн грн, законність походження яких не підтверджено. Серед них — автомобіль BMW X6 M, дві квартири у Дніпрі, паркомісце, право довгострокової оренди об’єкта на Балі, а також брендований одяг та аксесуари.

Крім того, майор витратив 4,1 млн грн на подорожі до Перу, США, Японії, ОАЕ, Колумбії, Гаваїв, Бора-Бора та Аргентини. Також він здійснив круїз до Антарктиди.

Майора ДШВ судитимуть за незаконне збагачення Фото: Офіс генерального прокурора Майора ДШВ судитимуть за незаконне збагачення Фото: Офіс генерального прокурора

Водночас у декларації за 2023 рік він не вказав видатки на 8,9 млн грн, а за 2024 рік — на 18,2 млн грн.

Під час обшуків у майора вилучили понад 51 тис. доларів США, 2,1 тис. євро та 201 тис. грн. Також правоохоронці виявили документи на елітну нерухомість та автомобілі, колекцію брендового одягу, взуття й аксесуарів орієнтовною вартістю понад 8 млн грн, а також боргові розписки на 120 тис. доларів США.

У його підлеглої вилучили розписки на 20 тис. доларів США, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки та документи.

5 лютого 2026 року майора затримали. За клопотанням прокурора суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а його підлеглій — особисте зобов’язання.

У разі доведення вини майору загрожує до 10 років позбавлення волі, а його підлеглій — до 4 років.

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що 19 серпня НАБУ та САП заявили про викриття схеми легалізації 150 млн грн, які, за версією слідства, використали для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас". У межах операції "Форест Гамп" правоохоронці оприлюднили записи розмов, у яких фігурують заступниця керівника Офісу президента, колишній нардеп, його довірена особа та представники керівництва Sense Bank.

Також Фокус писав, що 6 серпня у Мукачівському районному ТЦК та СП і військово-лікарській комісії правоохоронці проводили масштабні обшуки. За даними журналіста Віталія Глаголи, слідство перевіряло можливе незаконне списання близько 1,5 тис. військовозобов’язаних, майже 500 із яких могли виїхати за кордон у день оформлення документів про списання.