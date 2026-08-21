Украину снова раскалит до +37: какой будет погода на выходных и когда спадет жара, — синоптикиня

В ближайшие дни в Украину вновь вернётся сильная жара — в некоторых областях температура воздуха поднимется до +37 градусов. В то же время высокие температуры продлятся недолго: уже с воскресенья жара начнёт спадать, а на следующей неделе украинцев ждёт заметно более прохладная и комфортная погода.

Как рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA, ближайшие дни в Украине будут по-прежнему очень теплыми, поскольку территорию страны охватит воздушная масса тропического происхождения.

Горячий воздух пришел в Украину с Балкан. Именно он станет причиной новой волны жары, которая накроет страну в конце этой недели. По словам синоптика, из-за активного перемещения воздушных масс температура вновь поднимется до высоких значений.

При этом говорить о скором наступлении осенней погоды пока рано. В ближайшие дни украинцы еще будут испытывать настоящую летнюю жару, хотя уже ближе к середине следующей недели погодная ситуация начнет меняться. Тогда в стране могут появиться заметные температурные контрасты, а воздух станет значительно свежее.

Відео дня

Когда в Украине будет самым жарким

Самые высокие температуры ожидаются в конце этой недели. В субботу, 22 августа, почти на всей территории страны будет солнечно, сухо и жарко. В большинстве областей дневная температура превысит +30 градусов.

Больше всего воздух прогреется на юге, юго-востоке и востоке страны. Там столбики термометров могут подняться до +34 градусов.

Ночь также не принесет особой прохлады. В большинстве регионов температура составит примерно +17…+23 градуса, а в Закарпатье местами может достигать +25. На юге материковой части страны ночью ожидается около +19 градусов.

В то же время западные области уже окажутся под влиянием атмосферного фронта. В связи с этим там возможны локальные кратковременные дожди и грозы, а температура будет немного ниже — около +27…+32 градусов.

Жара начнет спадать уже в воскресенье

В воскресенье, 23 августа, погода начнёт постепенно меняться. В большинстве областей по-прежнему будет солнечно, однако на севере, северо-западе, а также в Сумской и Полтавской областях возможна увеличение облачности.

Прохладнее всего будет на западе Украины. Ночью там температура опустится до +18…+20 градусов, а днем воздух прогреется примерно до +23 градусов. На остальной территории будет теплее. На юге и юго-востоке температура днем может достичь +34 градусов.

По словам Натальи Птухи, именно в этот день начнёт ощущаться влияние северо-западного воздушного потока. Из-за смены направления ветра жара будет постепенно ослабевать, хотя в отдельных регионах она ещё задержится.

В воскресенье ночью на севере страны, а днём — в центральных областях возможны локальные кратковременные грозовые дожди. В целом же осадков будет немного.

Погода 24 и 25 августа — что прогнозируют

В понедельник, 24 августа, температура воздуха начнёт снижаться уже более заметно. Прохладнее всего будет на западе и северо-западе страны. На Волыни, в Ровенской области и в соседних областях ночью ожидается около +11…+14 градусов, а днём — до +22. На остальной территории Украины будет теплее. Самые высокие показатели прогнозируются на востоке, где дневная температура может подняться до +31 градуса.

Во вторник, 25 августа, жара также не вернется. На западе, в Киевской и Сумской областях возможно увеличение облачности, тогда как в других областях будет преобладать солнечная погода без значительных осадков.

Ночная температура будет значительно варьироваться в зависимости от региона. На западе воздух охладится до +10 градусов, тогда как в Одесской области ночью температура может достигать +23. Днем температура будет колебаться от +21 градуса в Сумской области до +28 на юге.

Таким образом, после жарких выходных в Украине постепенно установится более умеренная погода. Особенно заметным станет изменение ночью, когда в большинстве областей температура опустится до комфортных +10…+15 градусов.

Однако, по предварительным прогнозам, ближе к середине следующей недели в Украину может поступить ещё одна, но уже значительно более свежая воздушная масса. Это будет означать окончательное ослабление жары и переход к более комфортной температуре.

В то же время синоптики пока осторожно высказываются о возможных осадках. По словам Натальи Птухи, различные метеорологические модели дают разные результаты, поэтому прогноз относительно дождей ещё может измениться.

Предположительно уже в среду, 26 августа, над Украиной могут активизироваться атмосферные фронты. Они могут принести дожди в отдельные регионы, однако более точные данные синоптики смогут сообщить ближе к началу следующей недели.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что 21 августа в Украине жара вновь начнёт усиливаться, а в большинстве областей температура поднимется до +32…+37 градусов. В то же время на западе и северо-западе местами пройдут кратковременные дожди с грозами, тогда как в остальных регионах будет преобладать сухая погода.

Кроме того, Фокус писал, что сентябрь в Украине может оказаться значительно теплее обычного и больше напоминать продолжение лета, чем начало осени. По предварительным прогнозам, теплая и преимущественно сухая погода может сохраниться на большую часть месяца, а комфортные температуры — даже продлиться до начала октября.