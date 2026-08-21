Україну знову розжарить до +37: якою буде погода на вихідних і коли спаде спека, — синоптикиня

В Україну найближчими днями знову повернеться сильна спека — у деяких областях температура повітря підніметься до +37 градусів. Водночас довго високі температури не протримаються: уже з неділі спека почне відступати, а наступного тижня українців очікує помітно свіжіша та комфортніша погода.

Як розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю для OBOZ.UA, найближчі дні в Україні ще будуть дуже теплими, оскільки територію країни охопить повітряна маса тропічного походження.

Гаряче повітря надійшло до України з Балкан. Саме воно стане причиною нової хвилі спеки, яка накриє країну наприкінці цього тижня. За словами синоптикині, через активне переміщення повітряних мас температура знову підніметься до високих значень.

При цьому говорити про швидкий прихід осінньої погоди поки зарано. Найближчими днями українці ще відчуватимуть справжню літню спеку, хоча вже ближче до середини наступного тижня погодна ситуація почне змінюватися. Тоді в країні можуть з'явитися помітні температурні контрасти, а повітря стане значно свіжішим.

Відео дня

Коли в Україні буде найспекотніше

Найвищі температури очікуються наприкінці поточного тижня. У суботу, 22 серпня, майже по всій території країни буде сонячно, сухо та спекотно. У більшості областей температура вдень перевищуватиме +30 градусів.

Найсильніше повітря прогріється на півдні, південному сході та сході країни. Там стовпчики термометрів можуть показати до +34 градусів.

Ніч також не принесе особливої прохолоди. У більшості регіонів температура становитиме приблизно +17…+23 градуси, а на Закарпатті місцями може бути до +25. На півдні материкової частини країни вночі очікується близько +19 градусів.

Водночас західні області вже опиняться під впливом атмосферного фронту. Через це там можливі локальні короткочасні дощі та грози, а температура буде трохи нижчою — близько +27…+32 градусів.

Спека почне відступати вже в неділю

У неділю, 23 серпня, погода почне поступово змінюватися. У більшості областей все ще буде сонячно, однак на півночі, північному заході, а також у Сумській та Полтавській областях можливе збільшення хмарності.

Найпрохолодніше буде на заході України. Вночі там температура опуститься до +18…+20 градусів, а вдень повітря прогріється приблизно до +23 градусів. На решті території буде тепліше. На півдні та південному сході температура вдень може сягнути +34 градусів.

За словами Наталії Птухи, саме цього дня почне відчуватися вплив північно-західного повітряного потоку. Через зміну напрямку вітру спека поступово слабшатиме, хоча в окремих регіонах ще затримається.

У неділю локальні короткочасні грозові дощі можливі вночі на півночі країни, а вдень — у центральних областях. Загалом же опадів буде небагато.

Погода 24 та 25 серпня — що прогнозують

У понеділок, 24 серпня, температура повітря почне знижуватися вже відчутніше. Найпрохолодніше буде на заході та північному заході країни. На Волині, Рівненщині та в сусідніх областях уночі очікується близько +11…+14 градусів, а вдень — до +22. На решті території України буде тепліше. Найвищі показники прогнозуються на сході, де температура вдень може піднятися до +31 градуса.

У вівторок, 25 серпня, спека також не повернеться. На заході, Київщині та Сумщині можливе збільшення хмарності, тоді як в інших областях переважатиме сонячна погода без істотних опадів.

Нічна температура буде досить різною залежно від регіону. На заході повітря охолоне до +10 градусів, тоді як на Одещині вночі ще може бути до +23. Вдень температура становитиме від +21 градуса на Сумщині до +28 на півдні.

Таким чином, після спекотних вихідних Україна поступово перейде до більш помірної погоди. Особливо помітною зміна стане вночі, коли в більшості областей температура опуститься до комфортних +10…+15 градусів.

Однак, за попередніми прогнозами, ближче до середини наступного тижня в Україну може надійти ще одна, але вже значно свіжіша повітряна маса. Це означатиме остаточне послаблення спеки та перехід до комфортнішої температури.

Водночас синоптики поки обережно говорять про можливі опади. За словами Наталії Птухи, різні метеорологічні моделі дають неоднакові результати, тому прогноз щодо дощів ще може змінитися.

Попередньо вже в середу, 26 серпня, над Україною можуть активізуватися атмосферні фронти. Вони здатні принести дощі в окремі регіони, однак точніші дані синоптики зможуть повідомити ближче до початку наступного тижня.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповідав, що 21 серпня в Україні спека знову почне посилюватися, а в більшості областей температура підніметься до +32…+37 градусів. Водночас на заході та північному заході місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, тоді як у решті регіонів переважатиме суха погода.

Також Фокус писав, що вересень в Україні може виявитися значно теплішим за звичайний і більше нагадувати продовження літа, ніж початок осені. За попередніми прогнозами, тепла та переважно суха погода може затриматися на більшу частину місяця, а комфортні температури — навіть перейти на початок жовтня.