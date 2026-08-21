"Пусть едут в Африку, едят бананы": в Киевской области разгорелся расистский скандал в детской студии

В селе Крюковщина Киевской области разгорелся скандал в детской студии акробатики. Одна из посетительниц, по словам участниц конфликта, начала оскорблять темнокожую женщину и её 6-летнюю дочь из-за их происхождения.

Об инциденте на своей странице в Threads рассказала пользовательница под ником @nastya_aldakimova, которая также является владелицей студии детской акробатики. По её словам, всё произошло перед занятием, когда темнокожая женщина привела свою маленькую дочь на тренировку. Другая посетительница подошла к ним прямо у входа в студию и начала расспрашивать мать, почему она находится в Украине.

В Киевской области разгорелся расистский скандал в детской студии Фото: Скриншот

Разговор быстро перерос в конфликт. Как рассказала сама женщина, сначала она пыталась спокойно ответить незнакомке, однако та начала высказываться по поводу её внешности и происхождения.

По словам матери девочки, женщина назвала её "проблемой всего мира", а затем сказала: "Возвращайся в Африку есть бананы". Всё это происходило на глазах у её 6-летней дочери.

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Женщина рассказала, что была потрясена услышанным, но не хотела продолжать ссору. Она забрала ребёнка и попросила его побыстрее идти на занятия по акробатике. Однако, по её словам, незнакомка последовала за ними в студию.

В помещении конфликт продолжился. На видео, опубликованном владелицей студии, слышно, как женщина неоднократно говорит о том, что перед ней "африканцы", и возмущается тем, что им оказывают услуги.

"Я увидела африканцев", — говорит она на записи. После этого женщина заявляет, что не хочет, чтобы они находились в студии, и требует, чтобы они ушли.

Когда ей отвечают, что у матери с ребенком есть такое же право посещать занятия, как и у других клиентов, женщина продолжает настаивать на своем. На видео также слышны расистские оскорбления и фразы об Африке и бананах.

В какой-то момент владелица студии предупреждает, что вызовет полицию. Однако собеседница продолжает говорить о том, что темнокожие люди якобы не должны находиться в Украине.

"Они не украинцы", — заявляет женщина на видео.

Именно преподавательница акробатики, ставшая свидетельницей случившегося, записала часть разговора на телефон. После этого видео оказалось в соцсетях и быстро стало набирать популярность.

Владелица студии пояснила, что не могла просто пройти мимо этой ситуации, поскольку оскорбления были адресованы не только взрослой женщине, но и касались маленького ребенка. Она также поблагодарила пользователей за поддержку и распространение видео.

Впоследствии @nastya_aldakimova сообщила, что после её публикации с ней связалась полиция. По её словам, правоохранители уже установили личность женщины и её место жительства.

"Считаю, что она должна понимать, о чём говорит, и нести ответственность за свои действия", — написала владелица студии.

В Киевской области разгорелся расистский скандал в детской студии Фото: Скриншот

Она также подчеркнула, что всегда будет защищать людей, оказавшихся в подобной ситуации, независимо от того, являются ли они её друзьями, клиентами или совсем незнакомыми людьми.

Свою историю рассказала и женщина, в адрес которой, по её словам, прозвучали оскорбления. В Instagram она написала, что этот случай стал для неё особенно болезненным именно из-за того, что всё происходило на глазах у её маленькой дочери.

По её словам, после первых оскорблений она хотела показать незнакомке документы, чтобы объяснить своё право на пребывание в Украине, но в последний момент передумала. Женщина отметила, что не понимала, почему вообще должна что-то доказывать случайному человеку.

Она также рассказала, что после того, как они с дочерью вошли в студию, незнакомка продолжила конфликт и стала спрашивать тренершу, почему та помогает им и почему тренирует темнокожего ребенка.

По словам матери, её дочь испугалась из-за сложившейся ситуации. Поэтому она попросила девочку рассказать тренеру о том, что произошло, и вызвать полицию.

Что говорит мать девочки о скандале в детской студии в Киевской области Фото: Скриншот Что говорит мать девочки о скандале в детской студии в Киевской области Фото: Скриншот

В целом, это первый подобный случай проявления расизма, с которым она столкнулась в Украине. В то же время она подчеркнула, что не позволит поведению одного человека изменить её отношение к стране.

Она рассказала, что живет в Украине уже много лет, практически выросла здесь, построила свою жизнь и родила двух дочерей. По ее словам, Украина давно стала для нее домом, а себя она считает темнокожей украинкой.

"Этот опыт никогда не изменит моей любви и уважения к украинцам", — подчеркнула женщина.

После того как об этом стало известно, она получила множество сообщений от украинцев со словами поддержки. В ответ женщина поблагодарила всех, кто не остался равнодушным, поддержал её и дочь и помог им почувствовать себя в безопасности.

Она также подчеркнула, что для неё эта история касается не только темнокожих людей, но и каждого иностранца, который живёт в Украине, считает её своим домом и заслуживает уважения и человеческого отношения.

На данный момент официальной информации о правовой квалификации конфликта и возможном привлечении женщины к ответственности нет. В то же время, по словам владелицы студии, полиция уже установила личность участницы конфликта и её место жительства.

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Также Фокус писал, что в Threads разгорелся скандал из-за фото маникюра с красными ногтями на руке, покрытой землёй. Эти кадры напомнили пользователям известное фото погибшей в Буче Ирины Филькиной, а её дочь заявила, что увиденное вновь напомнило ей об убийстве матери и причинило боль.