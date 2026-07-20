Известную украинскую блогершу унизили на границе с Польшей и довели до слез (фото)

Журналистка Рамина Эсхакзай рассказала о неприятном инциденте на границе с Польшей. Она столкнулась с проявлениями расизма со стороны других пассажиров.

По словам блогерши, эта ситуация сначала заставила её плакать от отчаяния и обиды, а затем — от человеческой доброты и сочувствия. Об этом Рамина рассказала в Instagram.

Рамину унизили на границе

"Поезд Киев—Перемышль. Планируемое прибытие — 16:59. На часах 18:40. Мы с пассажирами стоим в тамбуре и обсуждаем, у кого в какое время рейс, чтобы, по возможности, пропустить друг друга. Оказывается, мой самолёт — самый срочный", — начала свой рассказ Эсхакзай.

После прибытия поезда она выбежала к паспортному контролю на польской стороне. В 20:45 у неё был рейс из аэропорта, расположенного в часе езды от Перемышля.

"Шанс успеть практически нулевой, но я надеюсь, что люди согласятся пропустить меня вперед. Мамы с детьми и большие семьи видят билет и пропускают. Рядом стоят три девушки. Они грубо говорят, что не пропустят, потому что им тоже нужно на поезд или автобус. Я объясняю ситуацию, показываю билет и говорю, что попрошу пропустить не только меня, но и их. В ответ — крики. Они даже пытаются меня физически задержать. Но я прохожу вперёд, повторяя: "Я сейчас всё всем объясню. И за вас тоже попрошу", — вспоминает Рамина.

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Люди впереди согласились пропустить её.

Затем женщина "в почтенном возрасте" отказалась пропустить журналистку, поскольку летит из того же аэропорта, что и Рамина, но её рейс через пять часов.

"Показываю свой билет и прошу дать мне шанс, ведь это последний самолет. Я лечу не в отпуск, а в командировку. Я прекрасно понимаю, что мне никто ничего не должен. Но я должен хотя бы спросить. Сзади слышны крики тех самых девушек с призывами не пропускать меня. И тут ко мне подходят женщины с детьми и говорят, чтобы я проходила с ними. А потом я слышу за спиной: "Цыганское отродье. У неё это в крови… переться…" Дальше всё как будто в тумане", — пишет Рамина.

Блогерша расплакалась, ведь помимо детских травм на её психику повлиял и обстрел в тот день.

Рамина Эсхакзай Фото: Instagram

"Меня одновременно поразили две совершенно разные реакции. С одной стороны — женщины с маленькими детьми, которые отнеслись ко мне с пониманием, хотя мне было очень неловко просить. С другой — расизм и слова, после которых я даже не смогла за себя постоять. Я словно на мгновение оказалась за пределами своего "пузыря", где украинец для украинца — друг, а не соперник в "Голодных играх" при пересечении пешеходной границы", — добавила журналистка и призналась, что все-таки успела на самолет.

Реакция сети

В комментариях многие поддержали Рамину, но были и те, кто отметил, что поездку за границу нужно тщательно планировать, заложив больше времени:

"Почему вас должен пропустить человек, который заранее всё обдумал, переплачивает за ночлег, чтобы спокойно успеть на самолёт или другую пересадку, берёт неоплачиваемый выходной, например. И вот реально? С какой стати? Надо уметь брать на себя ответственность, а не перекладывать её на других за то, что вы, возможно, не рассчитали время".

"Пусть на пути всегда будет больше добрых людей. Вера в добро и человечность — то, что держит этот мир".

"Чтобы такой ситуации не было, планируйте путешествия с запасом. Вы же знаете, что всегда могут быть задержки в связи с войной. И самолеты сейчас летают часто. Не нужно драматизировать эту ситуацию".

"Надеюсь, эти черти летят домой, в ад!" — написала певица Даша Астафьева.

"Не обращай внимания на этих е**ных людей. А если обращаешь, то фотографируй и показывай нам", — обратился к бывшей адвокат Евгений Пронин.

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