Відому українську блогерку принизили на кордоні з Польщею та довели до сліз (фото)

Журналістка Раміна Есхакзай поділилася неприємною ситуацією на кордоні з Польщею. Вона зіткнулася з расизмом з боку інших пасажирів.

За словами блогерки, ситуація змусила її спочатку плакати від розпачу та образи, а потім — від людської доброти та емпатії. Про це Раміна розповіла в Instagram.

Раміну принизили на кордоні

"Потяг Київ-Перемишль. Планове прибуття-16:59. На годиннику 18:40. Ми з пасажирами стоїмо в тамбурі та обговорюємо, у кого о котрій рейс, щоб за можливості пропустити одне одного. Виявляється, мій літак — найкритичніший", — почала розповідь Есхакзай.

Після прибуття потяга вона вибігла до паспортного контролю на польському боці. О 20:45 у неї був літак з аеропорту за годину їзди від Перемишля.

"Шанс встигнути майже нульовий, але я сподіваюся, що люди погодяться пропустити вперед. Мами з дітьми та великі сім’ї бачать квиток і пропускають. Поруч троє дівчат. Грубо кажуть, що не пропустять, бо їм теж потрібно на потяг чи автобус. Я пояснюю ситуацію, показую квиток і кажу, що попрошу пропустити не лише мене, а й їх. У відповідь — крики. Вони навіть намагаються мене затримати фізично. Але я проходжу вперед, повторюючи: "Я зараз усе всім поясню. І за вас теж попрошу", — пригадує Раміна.

Відео дня

Люди попереду погодилися її пропустити.

Потім жінка "поважного віку" відмовилася пропускати журналістку, бо летить із того самого аеропорту, що і Раміна, але її рейс через п’ять годин.

"Показую свій квиток і прошу дати мені шанс, бо це останній літак. Я лечу не у відпустку, а у відрядження. Я чудово розумію, що мені ніхто нічого не винен. Але я маю хоча б запитати. Позаду чути крики тих самих дівчат із закликами не пропускати мене. І тут до мене підходять жінки з дітьми й кажуть, щоб я проходила із ними. А потім я чую за спиною: "Циганське отродіє. У неї це в крові…пертися…" Далі усе ніби в тумані", — пише Раміна.

Блогерка розплакалася, адже окрім дитячих травм, на психіку вплинув і обстріл у той день.

Раміна Есхакзай Фото: Instagram

"Мене одночасно вразили дві абсолютно різні реакції. З одного боку — жінки з маленькими дітьми, які поставилися до мене з розумінням, хоча мені було дуже незручно просити. З іншого — расизм і слова, після яких я навіть не змогла за себе постояти. Я ніби на мить опинилася поза своєю бульбашкою, де українець українцю — друг, а не суперник у "Голодних іграх" під час проходження пішого кордону", — додала журналістка та зізналася, що таки встигла на літак.

Реакція мережі

У коментарях багато людей підтримали Раміну, але й були ті, хто наголосив, що подорож за кордон потрібно ретельно планувати, закладаючи більше часу:

"Чому Вас мала б пропустити людина, яка подумала заздалегідь, переплачує, щоб переночувати, щоб спокійно встигнути на літак або іншу пересадку, бере неоплачуваний вихідний, наприклад. І от реально? З якого дива? Треба вміти брати відповідальність, а не перекидати її на інших, за те, що Ви, можливо, не розрахували час".

"Нехай на шляху завжди буде більше добрих людей. Віра в добро і людяність — те, що тримає цей світ".

"Щоб такої ситуації не було, плануйте подорожі з запасом. Ви ж знаєте, що завжди затримки у звʼязку з війною можуть бути. І літаки зараз літають часто. Не треба драматизувати цю ситуацію".

"Сподіваюсь, ті чортихи летять додому, в пекло!" — написала співачка Даша Астафʼєва.

"Не звертай увагу на йо**утих людей. А якщо звертаєш, то фотографуй і показуй нам", — звернувся до колишньої адвокат Євген Пронін.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Журналістка та блогерка Раміна Есхакзай виступила на захист співачки Віри Брежнєвої та її кар'єри в РФ у коментарях через допис однієї з користувачок. Це спричинило скандал.

Раміна відреагувала на критику коміка Віктора Розового.

Журналістка звернула увагу на споживання українськими дітьми російського контенту. Вона розказала батькам, як блокувати ворожі канали.