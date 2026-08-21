"Хай їдуть в Африку, їдять банани": на Київщині розгорівся расистський скандал у дитячій студії

У селі Крюківщина у Київській області розгорівся скандал у дитячій студії акробатики. Одна з відвідувачок, за словами учасниць конфлікту, почала ображати темношкіру жінку та її 6-річну доньку через їхнє походження.

Про інцидент на своїй сторінці в Threads розповіла користувачка під ніком @nastya_aldakimova, яка також є власницею студії дитячої акробатики. За її словами, все сталося перед заняттям, коли темношкіра жінка привела свою маленьку доньку на тренування. Інша відвідувачка підійшла до них просто біля студії та почала розпитувати матір, чому вона перебуває в Україні.

На Київщині розгорівся расистський скандал у дитячій студії Фото: Скриншот

Розмова швидко переросла у конфлікт. Як розповіла сама жінка, спочатку вона намагалася спокійно відповісти незнайомці, однак та почала висловлюватися щодо її зовнішності та походження.

За словами матері дівчинки, жінка назвала її "проблемою всього світу", а потім сказала: "Повертайся в Африку їсти банани". Усе це відбувалося на очах у її 6-річної доньки.

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Жінка розповіла, що була шокована почутим, але не хотіла продовжувати сварку. Вона забрала дитину та попросила її швидше йти на заняття з акробатики. Однак, за її словами, незнайомка пішла за ними до студії.

У приміщенні конфлікт продовжився. На відео, яке опублікувала власниця студії, чути, як жінка неодноразово говорить про те, що перед нею "африканці", та обурюється, що їм надають послуги.

"Я побачила африканців", — каже вона на записі. Після цього жінка заявляє, що не хоче, аби вони перебували у студії, та вимагає, щоб ті пішли.

Коли їй відповідають, що мати з дитиною мають таке саме право відвідувати заняття, як і інші клієнти, жінка продовжує наполягати на своєму. На відео також звучать расистські образи та фрази про Африку і банани.

У якийсь момент власниця студії попереджає, що викличе поліцію. Однак співрозмовниця продовжує говорити про те, що темношкірі люди нібито не повинні перебувати в Україні.

"Вони не українці", — заявляє жінка на відео.

Саме викладачка акробатики, яка стала свідком ситуації, записала частину розмови на телефон. Після цього відео опинилося в соцмережах і швидко почало поширюватися.

Власниця студії пояснила, що не могла просто пройти повз ситуацію, оскільки образи звучали не лише на адресу дорослої жінки, а й стосувалися маленької дитини. Вона також подякувала користувачам за підтримку та поширення відео.

Згодом @nastya_aldakimova повідомила, що після її публікації з нею зв'язалася поліція. За її словами, правоохоронці вже встановили особу жінки та її місце проживання.

"Вважаю, що вона має розуміти, що вона говорить, і нести відповідальність за свої дії", — написала власниця студії.

На Київщині розгорівся расистський скандал у дитячій студії Фото: Скриншот

Вона також наголосила, що завжди заступатиметься за людей, які опинилися в подібній ситуації, незалежно від того, чи є вони її друзями, клієнтами або зовсім незнайомими людьми.

Свою історію розповіла і жінка, на адресу якої, за її словами, пролунали образи. В Instagram вона написала, що цей випадок став для неї особливо болючим саме через те, що все відбувалося на очах у її маленької доньки.

За її словами, після перших образ вона хотіла показати незнайомці документи, аби пояснити своє право перебувати в Україні, але в останній момент передумала. Жінка зазначила, що не розуміла, чому взагалі повинна щось доводити випадковій людині.

Вона також розповіла, що після того, як вони з донькою зайшли до студії, незнайомка продовжила конфлікт і почала запитувати тренерку, чому вона допомагає їм та чому тренує темношкіру дитину.

За словами матері, її донька злякалася через ситуацію. Тому вона попросила дівчинку розповісти тренеру про те, що сталося, та викликати поліцію.

Що каже мати дівчинки про скандал у дитячій студії на Київщині Фото: Скриншот Що каже мати дівчинки про скандал у дитячій студії на Київщині Фото: Скриншот

В цілому, це перший подібний прояв расизму, з яким вона зіткнулася в Україні. Водночас вона підкреслила, що не дозволить поведінці однієї людини змінити її ставлення до країни.

Вона розповіла, що живе в Україні вже багато років, практично виросла тут, побудувала своє життя та народила двох доньок. За її словами, Україна давно стала для неї домом, а себе вона вважає темношкірою українкою.

"Цей досвід ніколи не змінить моєї любові та поваги до українців", — наголосила жінка.

Після розголосу вона отримала багато повідомлень від українців зі словами підтримки. У відповідь жінка подякувала всім, хто не залишився байдужим, підтримав її та доньку й допоміг їм відчути себе захищеними.

Вона також наголосила, що для неї ця історія стосується не лише темношкірих людей, а кожного іноземця, який живе в Україні, називає її своїм домом і заслуговує на повагу та людське ставлення.

Наразі офіційної інформації про правову кваліфікацію конфлікту та можливе притягнення жінки до відповідальності немає. Водночас, за словами власниці студії, поліція вже встановила особу учасниці конфлікту та її місце проживання.

Раніше журналістка Раміна Есхакзай розповідала, як на польському кордоні через затримку потяга попросила пасажирів пропустити її до паспортного контролю, оскільки ризикувала запізнитися на літак. Під час конфлікту вона почула расистську образу "циганське отродіє", після чого не стримала сліз.

Також Фокус писав, що в Threads розгорівся скандал через фото манікюру з червоними нігтями на руці, вкритій землею. Кадри нагадали користувачам відоме фото загиблої в Бучі Ірини Фількіної, а її донька заявила, що побачене знову нагадало їй про вбивство матері та завдало болю.