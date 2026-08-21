В Киеве мужчину затащили в бус: инцидент попал в прямой эфир шведского ТВ — реакция полиции

В Киеве журналисты шведского телеканала SVT Nyheter запечатлели момент задержания 36-летнего мужчины во время проверки документов. Как выяснилось позже, он находился в розыске за уклонение от военной службы и пытался скрыться от правоохранителей.

На сайте SVT Nyheter опубликовали видео, на котором видно, как преследуют мужчину в центре Киева. Инцидент произошел как раз в тот момент, когда корреспондент готовился к прямому эфиру.

На кадрах журналист рассказывает, что мужчина пытается убежать, а за ним бежит человек в форме. Преследование длилось недолго и закончилось неподалеку от съемочной группы. После этого к месту происшествия подъехал автомобиль с несколькими мужчинами, которые, вероятно, были сотрудниками правоохранительных органов или представителями ТЦК и СП.

"Здесь задерживают мужчину, которого должны мобилизовать. Задерживаемый мужчина только что пробежал мимо нас, а за ним вплотную следует мужчина в форме", — отметил корреспондент в репортаже.

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Рядом с местом задержания находилась женщина, которая наблюдала за происходящим и снимала его на телефон. По предположению журналистов, она могла быть близким человеком задержанного.

В репортаже SVT Nyheter также прозвучала оценка журналиста относительно ситуации с мобилизацией в Украине. Он назвал подобные случаи распространенным явлением и заявил, что значительное количество мужчин призывного возраста пытается уклониться от военной службы.

Корреспондент также сообщил, что после задержания мужчине предстоит пройти военную подготовку, которая может длиться несколько недель, после чего его могут направить на один из участков фронта.

Задержание мужчины в прямом эфире шведского СМИ — что говорят в полиции Киева

В то же время позже обстоятельства инцидента уточнили в полиции Киева. Правоохранители пояснили, что происшествие произошло во время мероприятий по оповещению населения и проверке документов военнообязанных в центральной части столицы.

В полиции сообщили, что проверку проводила совместная группа Печерского управления полиции и Печерского районного ТЦК и СП. В ходе мероприятий правоохранители задержали 36-летнего мужчину.

По данным полиции, в ходе проверки выяснилось, что мужчина находится в розыске за уклонение от военной службы. После этого он попытался скрыться, однако его задержали и доставили в районный центр временного размещения и социальной помощи.

По факту случившегося в отношении мужчины был составлен административный протокол по статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Она предусматривает ответственность за нарушение правил воинского учета.

Напомним, что, по информации омбудсмена Дмитрия Лубинца, в Днепре 17-летняя девушка-сирота осталась без опекуна после того, как её отца мобилизовали и отправили на полигон. Сейчас девушка находится у бабушки, а Лубинец поручил проверить, кто должен обеспечивать её права и представлять её интересы.

Также сообщалось, что в Черниговской области был мобилизован мужчина, который в 2022 году пережил пытки и расстрел со стороны российских военных, а после этого самостоятельно выбрался из могилы.