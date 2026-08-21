У Києві чоловіка затягнули до буса: інцидент потрапив у прямий ефір шведського ТБ — реакція поліції

У Києві журналісти шведського телеканалу SVT Nyheter зафіксували момент затримання 36-річного чоловіка під час перевірки документів. Як з’ясувалося згодом, він перебував у розшуку за ухилення від військової служби та намагався втекти від правоохоронців.

На сайті SVT Nyheter опублікували відео, на якому видно переслідування чоловіка в центрі Києва. Інцидент стався саме тоді, коли кореспондент готувався до прямого ефіру.

На кадрах журналіст розповідає, що чоловік намагається втекти, а за ним біжить чоловік у формі. Переслідування тривало недовго та завершилося неподалік від знімальної групи. Після цього до місця події під’їхав автомобіль із кількома чоловіками, які, ймовірно, були правоохоронцями або представниками ТЦК та СП.

"Тут затримують чоловіка, якого мають мобілізувати. Чоловік, якого затримують, щойно пробіг повз нас, а за ним впритул слідує чоловік у формі", — зазначив кореспондент у сюжеті.

Відео дня

Поруч із місцем затримання перебувала жінка, яка спостерігала за подією та знімала її на телефон. За припущенням журналістів, вона могла бути близькою людиною затриманого.

У сюжеті SVT Nyheter також прозвучала оцінка журналіста щодо ситуації з мобілізацією в Україні. Він назвав подібні випадки поширеним явищем та заявив, що значна кількість чоловіків призовного віку намагається уникнути військової служби.

Кореспондент також повідомив, що після затримання чоловік має пройти військову підготовку, яка може тривати кілька тижнів, після чого його можуть направити на один із напрямків фронту.

Затримання чоловіка у прямому ефірі шведського медіа — що кажуть у поліції Києва

Водночас згодом обставини інциденту уточнили в поліції Києва. Правоохоронці пояснили, що подія сталася під час заходів із оповіщення населення та перевірки документів військовозобов’язаних у центральній частині столиці.

У поліції зазначили, що перевірку проводила спільна група Печерського управління поліції та Печерського районного ТЦК та СП. Під час заходів правоохоронці зупинили 36-річного чоловіка.

За даними поліції, під час перевірки з’ясувалося, що чоловік перебуває в розшуку через ухилення від військової служби. Після цього він спробував утекти, однак його затримали та доставили до районного ТЦК та СП.

За фактом події на чоловіка склали адміністративний протокол за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона передбачає відповідальність за порушення правил військового обліку.

Нагадаємо, що, за інформацією омбудсмена Дмитра Лубінця, у Дніпрі 17-річна дівчина-сирота залишилася без опікуна після того, як чоловіка мобілізували та відправили на полігон. Наразі дівчина перебуває у бабусі, а Лубінець доручив перевірити, хто має забезпечувати її права та представляти її інтереси.

Також повідомлялося, що у Чернігівській області мобілізували чоловіка, який у 2022 році пережив катування та розстріл російськими військовими, а після цього самостійно вибрався з могили.