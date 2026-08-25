Фонтан до неба: под Одессой прорвало трубы, часть города осталась без воды (видео)

В Беляевке Одесской области прорвало трубы, которыми подают воду в Одессу. На улицах города образовалось затопление, а в Одессе возникли проблемы с водоснабжением.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы 25 августа.

По их данным, из-за аварии в Беляевке могут возникнуть проблемы с подачей воды в Одессу.

В то же время, жители Ленселища, Слободки и Новой Слободки остались без воды. "Инфоксводоканал" сообщил, что из-за аварийного отключения электроэнергии на объектах водоканала в водопроводную систему попал воздух, из-за чего вода может подаваться с перебоями и пониженным давлением.

Поэтому в указанных районах временно возникли сложности с водоснабжением и достаточным давлением. Местные каналы также опубликовали кадры из Беляевки, где видны затопленные улицы после прорыва труб.

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Недавно в Одессе подняли тарифы на воду

С 15 августа в Одессе действуют новые тарифы на водоснабжение и водоотвод. Для населения водоснабжения стоит 36,71 грн. за 1 куб. м с НДС, водоотвод – 28,84 грн, а вместе – 65,54 грн за кубометр.

Ранее общая стоимость этих услуг составила 34,99 грн. за 1 куб. м. Новые тарифы установили распоряжением Одесской городской военной администрации от 14 августа 2026 №339-2026. Информацию об изменении тарифов также обнародовал Инфоксводоканал.

Напомним, ранее в Украине ряд водоканалов заявляли о намерении пересмотреть тарифы на водоснабжение и водоотвод. В разных городах предприятия подавали новые расчеты, а до принятия решений проводили общественные слушания. Среди причин повышения тарифов называли рост расходов на электроэнергию, реагенты, топливо, ремонт сетей и накопившиеся долги водоканалов.

В то же время для бытовых потребителей в Украине сохраняется фиксированная цена на природный газ. Для клиентов ГК "Нефтегаз Украины", обслуживающих большинство домохозяйств, тариф составляет 7,96 грн за кубометр.