Фонтан до неба: під Одесою прорвало труби, частина міста залишилася без води (відео)

У Біляївці Одеської області прорвало труби, якими подають воду до Одеси. На вулицях міста утворилося затоплення, а в частині Одеси виникли проблеми з водопостачанням.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали 25 серпня.

За їхніми даними, через аварію в Біляївці можуть виникнути проблеми з подачею води до Одеси.

Водночас жителі Ленселища, Слобідки та Нової Слобідки залишилися без води. “Інфоксводоканал” повідомив, що через аварійне відключення електроенергії на об’єктах водоканалу у водопровідну систему потрапило повітря, через що вода може подаватися з перебоями та зі зниженим тиском.

Через це у зазначених районах тимчасово виникли складнощі з водопостачанням і достатнім тиском. Місцеві канали також опублікували кадри з Біляївки, де видно затоплені вулиці після прориву труб.

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Нещодавно в Одесі підняли тарифи на воду

З 15 серпня в Одесі діють нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Для населення водопостачання коштує 36,71 грн за 1 куб. м з ПДВ, водовідведення — 28,84 грн, а разом — 65,54 грн за кубометр.

Раніше загальна вартість цих послуг становила 34,99 грн за 1 куб. м. Нові тарифи встановили розпорядженням Одеської міської військової адміністрації від 14 серпня 2026 року №339-2026. Інформацію про зміну тарифів також оприлюднив “Інфоксводоканал”.

Нагадаємо, раніше в Україні низка водоканалів заявляла про намір переглянути тарифи на водопостачання та водовідведення. У різних містах підприємства подавали нові розрахунки, а перед ухваленням рішень проводили громадські слухання. Серед причин підвищення тарифів називали зростання витрат на електроенергію, реагенти, паливо, ремонт мереж та накопичені борги водоканалів.

Водночас для побутових споживачів в Україні наразі зберігається фіксована ціна на природний газ. Для клієнтів ГК “Нафтогаз України”, які обслуговують більшість домогосподарств, тариф становить 7,96 грн за кубометр.