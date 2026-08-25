В Буковеле горит детский лагерь, — соцсети (видео)

В селе Поляница Надвирнянского района Ивано-Франковской области в одном из зданий вспыхнул сильный пожар.

По информации местных пабликов, в том числе Telegram-канала "Чесний із Івано-Франківська", горит здание детского лагеря. Официальные органы эту информацию пока не подтверждали и не комментировали.

Поляница — село, на территории которого расположен крупнейший в Украине горнолыжный курорт "Буковель".

Напомним, в Буковеле прогремел взрыв.

Также сообщалось, что беременная Соломия Витвицкая отправилась отдыхать в Буковель.