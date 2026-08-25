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У Буковелі горить дитячий табір, — соцмережі (відео)
У селі Поляниця Надвирнянського району Івано-Франківської області в одній із будівель спалахнула сильна пожежа.
За інформацією місцевих пабліків, зокрема Telegram-каналу "Чесний із Івано-Франківська", горить будівля дитячого табору. Офіційні органи цю інформацію поки що не підтверджували й не коментували.
Поляниця — село, на території якого розташований найбільший у Україні гірськолижний курорт "Буковель".
Нагадаємо, що в Буковелі пролунав вибух.
Також повідомлялося, що вагітна Соломія Вітвіцька поїхала відпочивати на Буковель.