"Это НЛО?": во Львове заметили пролет загадочного объекта в небе — что об этом известно (видео)

Поздно вечером 25 августа в небе над Львовом местные жители заметили пролет неизвестного объекта. При этом воздушная тревога в городе не объявлялась.

Около 22:00 в львовских Telegram-каналах начали распространяться видеоролики с кадрами пролета неизвестного объекта в небе над городом. Очевидцы в шутку предполагают, что это мог быть неопознанный летающий объект (НЛО).

Свидетели утверждают, что объект в течение некоторого времени двигался в небе над городом. При этом он якобы имел нетипичную форму. На самом объекте были замечены яркие огни, которые периодически мигали.

Кадры пролета неизвестного объекта во Львове

В комментариях в соцсетях люди высказывают предположение, что "НЛО" на самом деле является самолетом, на что могут указывать, в частности, и световые "маячки" на нем. Также есть предположения, что это беспилотник.

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В то же время официальной информации о происхождении объекта пока нет. Известно, что в то время во Львове и области не было объявлено воздушной тревоги, поэтому объект, вероятно, не связан с боевыми действиями в Украине.

Напомним, ранее на высоте 800 метров украинские военные зафиксировали неизвестный объект в небе.

Кроме того, в феврале этого года в небе над Киевом заметили "НЛО": в сети объяснили, что это спутники Starlink Илона Маска, пролет которых уже наблюдали над столицей Украины.