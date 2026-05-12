На высоте 800 метров зафиксировали "НЛО": Сергей "Флеш" показал кадры с фронта (видео)

Украинские военные сняли на высоте 800 метров над Землей неизвестный летательный объект, вызывающий вопросы относительно своего происхождения и назначения.

Военнослужащим удалось заснять кадры на высоте сотен метров год назад, в мае 2025 года. Об этом 11 мая сообщил советник министра обороны, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей Бескрестнов ("Флеш") в своем Telegram-канале.

Эксперт, продолжая тему НЛО в Украине во время войны, выложил видеоролик, который ему прислали с фронта.

"Ну что тут поделаешь, я люблю "X Files". После предыдущей публикации приходят видео от военных. Май 2025 года, высота 800 метров. Какие будут мысли?", — подписал кадры "Флеш".

Стоит отметить, что в тот же день советник министра обороны рассказывал о том, как украинская аэроразведка в 2023 году наблюдала за НЛО в небе. Вскоре после этого с "Флешем" связались представители государственной структуры, занимающиеся этим вопросом в Украине еще с советского периода.

"С началом войны исследование НЛО в нашем пространстве стало больше военной задачей, чем гражданской. В ВСУ даже появился специальный объемный документ на эту тему, согласованный Главкомом", — писал специалист.

В то же время "Флеш" предполагает, что за "НЛО" может скрываться новое оружие или технологии противника.

