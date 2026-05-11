В Украине видели НЛО во время войны: зачем ГУР собирает доказательства аномальных явлений, — "Флеш" (фото)

Во время войны в Украине аэроразведка зафиксировала неопознанные летающие объекты (НЛО), и этими объектами занимается Главное управление разведки Министерства обороны Украины, говорится в заметке советника Минобороны Сергея "Флеша" Бескрестнова. В США вопросами НЛО занимается армия, потому что это может оказаться оружие противника. Как отреагировали в Генштабе и ГУР при появлении неидентифицированных объектов в небе над Украиной?

Главнокомандующий ВСУ согласовал специальный документ, чтобы фиксировать все появления НЛО во время войны, написал Бескрестнов в Telegram. При этом после публикации о появлении таких объектов в 2023 году, к нему обратились представители спецслужб, которые, как выяснилось, занимаются этими вопросами со времен СССР. Обо всех инцидентах следует сообщать в адрес ГУР Минобороны, говорится в заметке.

"Флеш" опубликовал серию фото с неизвестным объектом, зафиксированным аэроразведчиками. На черно-белых кадрах видим вытянутый горизонтально предмет в форме сигары или диска неустановленного размера и с неизвестной скоростью. Где именно произошел инцидент, не указано, но на одном из фото видим дорогу где-то за городом между полями. Также заметно данные полета украинского дрона: числа 105 и 175 — это может быть, например, высота. На изображении с тепловизора есть градиент температур объекта: в центре он горячий (красный цвет, до 300 градусов), по краям — холоднее (синие цвет, до 220 градусов).

НЛО на войне в Украине — информация о неизвестных явлениях Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Бескрестнов пояснил, что видео с фронта с кадрами НЛО он опубликовал в 2023 году. После этого к нему обратились спецслужбы: выяснилось, что данные собирает ГУР. Советник министра обороны написал, что все такие случаи фиксируются Генштабом, и есть специальный документ, который касается этой темы.

"С началом войны исследования НЛО в нашем пространстве стало больше военной задачей, чем гражданской. В ВСУ даже появился специальный объемный документ на эту тему согласованный Главкомом", — говорится в заметке.

Эксперт подчеркнул, что такие данные собирают и в США, поскольку может идти речь о новом оружии.

"За понятием НЛО может скрываться новое оружие нашего противника", — написал Бескрестнов.

НЛО на войне в Украине — сообщение Бескрестнова Фото: Скриншот

НЛО на войне в Украине — детали

Позже "Флеш" уточнил детали об обнаружении НЛО и об интересе военных к таким инцидентам. В коротком комментарии Telegram-каналу "Труха Украина" эксперт пояснил, что этими вопросами также занималась Академия наук, а на сегодня — и военные, и разведка. По его словам, в Генштабе создали специальных большой документ с описанием всех возможных явлений, которые могут попасться на глаза наблюдателям во время войны. Это "очень большой документ", уточнил он. Среди прочего, могут быть ситуации, когда неизвестные летающие объекты — это "новые технологии нашего врага, и поэтому нужно обращать на это внимание".

"Если наши военные что-то будут видеть, наблюдать, — то, что неизвестно, то об этом надо говорить, и это может действительно быть очень важно для защиты нашей страны", — сказал Бескрестнов.

Отметим, Фокус писал о появлении неизвестных летающих объектов в Украине во время войны. Один из таких случаев был в феврале 2026 года: свидетели зафиксировали цепочку огней, которые летели в ночном небе. Похожий случай произошел в апреле 2026 года. На фото и видео с места событий увидели НЛО, который впоследствии оказался метеором.

Тем временем президент США Дональд Трамп издал указ о публикации секретных данных спецслужб об НЛО. После этого на портале Минобороны выложили массив фото и видеоматериалов об инцидентах, которые фиксировались в течение последних 50-70 лет.

Напоминаем, в ноябре 2025 года медиа сообщили об НЛО над Одессой, при этом воздушную тревогу не объявляли.