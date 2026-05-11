В Україні бачили НЛО під час війни: навіщо ГУР збирає докази аномальних явищ, — "Флеш" (фото)

Під час війни в Україні аеророзвідка зафіксувала неопізнані літаючі об'єкти (НЛО), і цими об'єктами займається Головне управління розвідки Міністерства оборони України, ідеться у дописі радника Міноборони Сергія "Флеша" Бескрестнова. У США питаннями НЛО займається армія, бо це може виявитись зброя противника. Як відреагували в Генштабі та ГУР при появі неідентифікованих об'єктів у небі над Україною?

Головнокомандувач ЗСУ погодив спеціальний документ, щоб фіксувати усі появи НЛО під час війни, написав Бескрестнов у Telegram. При цьому після публікації про появу таких об'єктів у 2023 році, до нього звернулись представники спецслужб, які, як з'ясувалось, займаються цими питаннями з часів СРСР. Про усі інциденти слід повідомляти на адресу ГУР Міноборони, ідеться у дописі.

"Флеш" опублікував серію фото з невідомим об'єктом, зафіксованим аеророзвідниками. На чорно-білих кадрах бачимо витягнутий горизонтально об'єкт у формі сигари чи диску невстановленого розміру та з невідомою швидкістю. Де саме помітили предмет, не вказано, але на одному з фото бачимо дорогу десь за містом між полями. Також помітно дані польоту українського дрона: числа 105 та 175 — це може бути, наприклад, висота. На зображенні з тепловізора є градієнт температур об'єкта: центрі він гарячіший (червоний колір, до 300 градусів), по краях — холодніший (сині колір, до 220 градусів).

Відео дня

НЛО на війні в Україні — інформація про невідомі явища Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Бескрестнов пояснив, що відео з фронту з кадрами НЛО він опублікував у 2023 році. Після цього до нього звернулись спецслужби: з'ясувалось, що дані збирає ГУР. Радник міністра оборони написав, що усі такі випадки фіксуються Генштабом, і є спеціальний документ, який стосується цієї теми.

"З початком війни дослідження НЛО в нашому просторі стало більше військовим завданням, ніж цивільним. У ЗСУ навіть з'явився спеціальний об'ємний документ на цю тему погоджений Главкомом", — ідеться у дописі.

Експерт наголосив, що такі дані збирають і в США, оскільки може іти мова про нову зброю.

"За поняттям НЛО може ховатися нова зброя нашого противника", — написав Бескрестнов.

НЛО на війні в Україні — допис Бескрестнова Фото: Скриншот

НЛО на війні в Україні — деталі

Згодом "Флеш" уточнив деталі про виявлення НЛО та про інтерес військових до таких інцидентів. У короткому коментарі Telegram-каналу "Труха Україна" експерт пояснив, що цими питаннями також займалась Академія наук, а на сьогодні — і військові, і розвідка. З його слів, у Генштабі створили спеціальних великий документ з описом усіх можливих явищ, які можуть потрапити на очі спостерігачам під час війни. Це "дуже великий документ", уточнив він. Серед іншого, можуть бути ситуації, коли невідомі літаючі об'єкти — це "нові технології нашого ворога, і тому потрібно звертати на цю увагу".

"Якщо наші військові щось будуть бачити, спостерігати, — те, що невідоме, то про це треба казати, і це може дійсно бути дуже важливо для захисту нашої країни", — сказав Бескрестнов.

Зазначимо, Фокус писав про появу невідомих літаючих об'єктів в Україні під час війни. Один з таких випадків був у лютому 2026 року: свідки зафіксували ланцюжок вогнів, які летіли у нічному небі. Схожий випадок стався у квітні 2026 року. На фото та відео з місця подій побачили НЛО, який згодом виявився метеором.

Тим часом президент США Дональд Трамп видав указ про публікацію секретних даних спецслужб про НЛО. Після цього на порталі Міноборони виклали масив фото та відеоматеріалів про інциденти, які фіксувались протягом останніх 50-70 років.

Нагадуємо, у листопаді 2025 року медіа повідомили про НЛО над Одесою, при цьому повітряну тривогу не оголошували.