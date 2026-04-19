У небі над Києвом помітили невідомий яскравий об'єкт: кажуть, це була комета (відео)

Пізно увечері 19 квітня у небі над Києвом помітили невідомий яскравий об'єкт, що швидко пролетів над столицею. Повітряної тривоги у той час оголошено не було.

Місцеві канали поширили кадри, які вдалося зафіксувати очевидцям. Кажуть, що над Києвом пролетіла комета.

Про проліт невідомого об'єкта у небі повідомили близько 23:00 години. Хоча точної інформації, що це було, немає, однак у мережі припускають, що це була саме комета, на що вказують вигляд та сам характер прольоту.

Проліт цього невідомого об'єкта також спостерігали у небі над Вінницькою областю, пишуть місцеві Telegram-канали.

Користувачі припускають, що об'єкт у небі міг бути не кометою, а метеором. Різниця у тому, що метеор — світловий спалах (явище), "зірка, що падає", що виникає при згорянні космічного пилу в атмосфері.

Відео дня

Через кілька хвилин у мережі повідомили, що метеор пролетів над низкою регіонів України, після чого нібито згорів у небі над Рівненською областю. Кадри згорання також вдалося зафільмувати очевидцям.

Ще одна теорія користувачів: явище, яке у неділю помітили українці, було залишками другої ступені ракети New Glen від Blue Origin.

Варто зауважити, що у небі над столицею вже не вперше помічають яскраві невідомі об'єкти. Так, у лютому 2026 року над Києвом спостерігали яскраві вогні в небі, які летіли ланцюжком: дехто припустив, що це НЛО, проте явище виявилось супутниками Starlink Ілона Маска.

