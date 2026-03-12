У небі над РФ вибухнув метеорит: куди впали уламки (відео)

У небі РФ над Ростовом-на-Дону, Анапою та Новоросійськом напередодні ввечері зафіксували руйнування метеорита. Бачити його могли і в Краснодарі.

Про яскравий болід поблизу східного чорноморського узбережжя РФ повідомили місцеві Telegram-канали, а пізніше руйнування метеорита підтвердили в лабораторії сонячної астрономії ІКІ РАН.

Явище спостерігали приблизно з 22:34 до 22:36 за московським часом.

"Виходячи з відео, в атмосфері Землі зруйнувався невеликий метеорит розміром кілька десятків сантиметрів (можливо, до півметра). При цьому, виходячи з особливостей фрагментації, існує ймовірність, що спостерігався техногенний об'єкт", — йдеться в повідомленні.

Учені припускають, що об'єкт зруйнувався безпосередньо над Чорним морем, а слід боліда може бути виявлено на орієнтованих у південному напрямі камерах у Краснодарі, а також загалом у населених пунктах, розташованих у 100-200-кілометровій зоні вздовж лінії узбережжя.

"Будь-який зв'язок цього об'єкта з падінням великого метеорита в Німеччині 8 березня не простежується. Середня частота падіння на Землю тіл такого розміру, якщо вважати це природним об'єктом, становить від одного до кількох випадків на добу", — заявили дослідники.

8 березня на заході Німеччини метеорит пронісся небом і розпався в атмосфері. Уламки метеорита впали на приватні будинки у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, пошкодивши кілька з них. Руйнування спостерігалися в регіонах Хунсрюк і Ейфель, а також у Кобленці.

