В небе над РФ взорвался метеорит: куда упали обломки (видео)

В небе РФ над Ростовом-на-Дону, Анапой и Новороссийском накануне вечером зафиксировали разрушение метеорита. Видеть его могли и в Краснодаре.

О ярком болиде вблизи восточного черноморского побережья РФ сообщили местныеTelegram-каналы, а позже разрушение метеорита подтвердили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Явление наблюдали примерно с 22:34 до 22:36 по московскому времени.

"Исходя из видео, в атмосфере Земли разрушился небольшой метеорит размером несколько десятков сантиметров (возможно, до полуметра). При этом, исходя из особенностей фрагментации, существует вероятность, что наблюдался техногенный объект", — говорится в сообщении.

Ученые предполагают, что объект разрушился непосредственно над Черным морем, а след болида может быть обнаружен на ориентированных в южном направлении камерах в Краснодаре, а также в целом, в населенных пунктах, расположенных в 100-200-километровой зоне вдоль линии побережья.

"Какая-либо связь данного объекта с падением крупного метеорита в Германии 8 марта не прослеживается. Средняя частота падения на Землю тел такого размера, если считать это природным объектом, составляет от одного до нескольких событий в сутки", — заявили исследователи.

8 марта на западе Германии метеорит пронесся по небу и распался в атмосфере.

Обломки метеорита упали на частные дома в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, повредив несколько из них. Разрушения наблюдались в регионах Хунсрюк и Эйфель, а также в Кобленце.

