В Германии обломки метеорита упали на жилые дома: что известно (видео)

8 марта вечером метеорит пронесся по небу над западной Германией и распался в атмосфере. Очевидцам удалось зафиксировать этот момент.

Светящийся объект промчался по региону на высокой скорости, оставляя за собой яркий след. Фотографии и видео быстро распространились в социальных сетях, сообщает ресурс Nau.

Огненный шар видели в значительной части западной Германии. Очевидцы сообщали о необъяснимом явлении в небе в Северной Рейн-Вестфалии, Гессене, Саарланде, Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце. Сначала люди подумали, что это обломки самолета или космический мусор.

Экстренные службы зафиксировали кратный рост звонков с сообщениями от перепуганных местных жителей.

По информации полиции, обломки метеорита упали на частные дома в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, повредив несколько из них. Разрушения наблюдались в регионах Хунсрюк и Эйфель, а также в Кобленце

В районе Гюльс города Кобленц около 19:00 по местному времени фрагмент метеорита пробил крышу одного из домов, оставив отверстие размером с футбольный мяч. Люди внутри остались невредимы.

По данным служб гражданской защиты, очевидцы описали яркую вспышку и громкий взрыв. Полиция также подтвердила, что угрозы для жителей нет, и предполагается, что это фрагменты метеорита, распавшегося при входе в атмосферу.

"Мы знаем, что это был метеорит. Будет ли какая-либо дополнительная информация, пока сказать нельзя", — заявил журналистам представитель национального оперативного центра по обеспечению безопасности воздушного пространства в Северной Рейн-Вестфалии.

Сейчас власти выясняют размеры метеорита и количество фактически упавших фрагментов.

