У Німеччині уламки метеорита впали на житлові будинки: що відомо (відео)

8 березня ввечері метеорит пронісся небом над західною Німеччиною і розпався в атмосфері. Очевидцям вдалося зафіксувати цей момент.

Об'єкт, що світився, промчав регіоном на високій швидкості, залишаючи за собою яскравий слід. Фотографії та відео швидко поширилися в соціальних мережах, повідомляє ресурс Nau.

Вогняну кулю бачили в значній частині західної Німеччини. Очевидці повідомляли про незрозуміле явище в небі в Північній Рейн-Вестфалії, Гессені, Саарланді, Баден-Вюртемберзі та Рейнланд-Пфальці. Спочатку люди подумали, що це уламки літака або космічне сміття.

Екстрені служби зафіксували кратне зростання дзвінків із повідомленнями від переляканих місцевих жителів.

За інформацією поліції, уламки метеорита впали на приватні будинки у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, пошкодивши кілька з них. Руйнування спостерігалися в регіонах Хунсрюк і Ейфель, а також у Кобленці

Відео дня

У районі Гюльс міста Кобленц близько 19:00 за місцевим часом фрагмент метеорита пробив дах одного з будинків, залишивши отвір розміром із футбольний м'яч. Люди всередині залишилися неушкодженими.

За даними служб цивільного захисту, очевидці описали яскравий спалах і гучний вибух. Поліція також підтвердила, що загрози для жителів немає, і припускають, що це фрагменти метеорита, який розпався під час входу в атмосферу.

"Ми знаємо, що це був метеорит. Чи буде якась додаткова інформація, поки сказати не можна", — заявив журналістам представник національного оперативного центру із забезпечення безпеки повітряного простору в Північній Рейн-Вестфалії.

Наразі влада з'ясовує розміри метеорита та кількість фрагментів, що фактично впали.

