В небе над Киевом заметили неизвестный яркий объект: говорят, это была комета (видео)

Поздно вечером 19 апреля в небе над Киевом заметили неизвестный яркий объект, который быстро пролетел над столицей. Воздушной тревоги в то время объявлено не было.

Местные каналы распространили кадры, которые удалось зафиксировать очевидцам. Говорят, что над Киевом пролетела комета.

О пролете неизвестного объекта в небе сообщили около 23:00 часов. Хотя точной информации, что это было, нет, однако в сети предполагают, что это была именно комета, на что указывают вид и сам характер пролета.

Пролет этого неизвестного объекта также наблюдали в небе над Винницкой областью, пишут местные Telegram-каналы.

Пользователи предполагают, что объект в небе мог быть не кометой, а метеором. Разница в том, что метеор — световая вспышка (явление), "падающая звезда", возникающая при сгорании космической пыли в атмосфере.

Через несколько минут в сети сообщили, что метеор пролетел над рядом регионов Украины, после чего якобы сгорел в небе над Ровенской областью. Кадры сгорания также удалось заснять очевидцам.

Еще одна теория пользователей: явление, которое в воскресенье заметили украинцы, было остатками второй ступени ракеты New Glen от Blue Origin.

Стоит заметить, что в небе над столицей уже не впервые замечают яркие неизвестные объекты. Так, в феврале 2026 года над Киевом наблюдали яркие огни в небе, которые летели цепочкой: некоторые предположили, что это НЛО, однако явление оказалось спутниками Starlink Илона Маска.

